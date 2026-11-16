Marian Neacșu a anunțat că, din primăvară, ar urma să se schimbe și criteriile pe baza cărora își primesc salariile șefii companiilor de stat, iar angajații care vor fi dați afară vor primi sprijin pentru a-și găsi alt loc de muncă. Se lucrează la un plan și pentru TAROM, care anul trecut a zburat în pierdere.

Vicepremierul Marian Neacșu le-a prezentat colegilor din PSD propunerile sale pentru reforma administrației centrale.

Fiecare societate la care statul este acționar majoritar și care înregistrează pierderi istorice va fi analizată. În funcție de evaluări, unele vor fi comasate, altele reorganizate sau dizolvate.

Vicepremierul vrea să modifice și indicatorii de performanță din contractele șefilor din companii, astfel încât o parte mai mare din indemnizația lor să depindă de rezultate. O variantă ar fi să le taie indemnizațiile până la nivelul salariului mediu pe economie la companiile mari și la nivelul salariului minim la cele mici și mijlocii.

Ce se întâmplă cu angajații care vor fi concediați

Se caută variante și pentru angajații care ar urma să-și piardă locul de muncă.

Marian Neacșu, vicepremier: „Dacă o întreprindere se dizolvă, evident că personalul de acolo trebuie să-și găsească altceva de făcut. Vom lua în calcul toate elementele de protecție socială necesare și astea vor viza în mod clar reconversia profesională.”

Reporter: „Ce se va întâmpla cu clientela de partid?”

Marian Neacșu, vicepremier: „Își va căuta de muncă!”

Ministerul Agriculturii ar urma să fie cel mai afectat de reorganizarea care ar viza, în total, circa 100 de instituții și companii de stat.

Ce instituții intră în reorganizare

De exemplu, CNIR ar urma să se comaseze cu CNAIR. La fel și SALROM cu Societatea Națională PLAFAR sau Romfilatelia cu Poșta Română.

Telegondola Mamaia SRL, care are 11 angajați, un director și trei membri în consiliul de administrație, deși instalația funcționează doar patru luni pe an, ar urma să intre în subordinea SC Mamaia.

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină ar putea dispărea de tot. România a oprit sistemul antigrindină în urmă cu doi ani, însă angajații de acolo continuă să-și primească salariile. De exemplu, directorul general încasează lunar aproximativ 20.000 de lei brut.

Aproape 100 de funcții de conducere ar putea dispărea la ROMARM

Corespondent Știrile PRO TV: „Să luăm exemplul celor 15 fabrici de armament din cadrul companiei de stat ROMARM. Fiecare fabrică din cele 15 are câte un consiliu de administrație, care are un președinte și între doi și patru membri. În funcție de mărimea fabricii, numărul directorilor variază. La cele mari, de exemplu Cugir, Sadu, Carfil sau Moreni, există un Comitet Director format din 6 directori. Dacă aplicăm reorganizarea propusă de PSD, cele 15 fabrici de armament se transformă în filiale ale ROMARM și fiecare ar urma să fie condusă de un singur director. Practic dispar consiliile de administrație și Comitetele Directoare, aproape 100 de posturi în total de directori, președinți și membri de CA-uri. Astfel, ROMARM ar rămâne cu 3 directori la centru, un președinte și 5 membri ai Consiliului de Administrație, dar și 15 directori de filiale.”

Și pentru TAROM se caută soluții. Ministerul Finanțelor a publicat la începutul lunii noiembrie rezultatele financiare ale companiei pentru 2025. Compania a avut pierderi de 288 de milioane de lei.

Marian Neacșu, vicepremier: „Țin ca român, ca politician român, ca cea mai reprezentativă și una dintre cele mai vechi companii europene în domeniul transporturilor să poată să funcționeze în continuare.”

Reporter: „Asta ar însemna și colaborare cu companii la nivel extern?”

Marian Neacșu, vicepremier: „Nu excludem nici o astfel de colaborare. Eu cred că poate să devină o companie aeriană pe plus.”

Dacă planul e dus până la capăt, reorganizarea aparatului central ar urma să fie adoptată pe 1 martie, iar Guvernul și-ar angaja apoi răspunderea pentru proiect în fața Parlamentului.