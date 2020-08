Țara Făgărașului 2030: Schimbare comunitară prin cercetare și analiză

O comunitate care nu are capacitatea să-și analizeze propriile experiențe progresează lent sau nu progresează deloc.

Pentru a susține comunitățile din Țara Făgărașului cu realizarea unor astfel de analize s-a înființat în 2017 Institutul de Cercetare Făgăraș (ICF). Institutul își propune să susțină inovația și dezvoltarea cunoașterii și științelor în Țara Făgărașului prin cercetare, analiză de politici publice și programe educaționale. Ne dorim o comunitate bine informată și care își înțelege atât provocările cât și potențialul pentru viitor.

Activitatea centrală a ICF este cercetarea. Avem în vedere în principal cercetarea interdisciplinară, care aduce împreună analiza științifică și practica, dar și cercetarea disciplinară care aprofundează înțelegerea unor fenomene de interes public sau academic. Institutul dezvoltă în relație cu activitatea de cercetare și proiecte educaționale, proiecte comunitare și de analiză a politicilor publice. La acest moment, Institutul aduce împreună peste 50 de cercetători și practicieni din peste 10 țări.

În acest articol dorim să vă povestim despre două proiecte dragi nouă, unul care urmărește felul în care lumea se schimbă din cauza pandemiei COVID-19, iar celălalt, care este adresat tinerilor.

COVID-19 – o nouă realitate pe care începem să o descoperim

În contextul pandemiei COVID-19, Institutul a demarat un proiect de analiză a felului în care societățile își cresc reziliența pentru a face față crizelor cu care se confruntă, fără a-și limita posibilitățile de dezvoltare. În acest scop, sunt realizate o serie de cercetări și analize care ajută la o mai bună înțelegere a impactului crizei la nivel local, național și internațional. Articolele, analizele și interviurile realizate în cadrul acestui proiect au în vedere impactul pandemiei asupra producătorilor locali, asupra regimurilor politice, asupra colaborării internaționale și asupra infracționalității, precum și reacțiile individuale ale unor actori cu rol important în diverse domenii. Rezultatele acestor cercetări și analize în curs de desfășurare vor fi prezentate pe parcursul lunilor următoare pe pagina de web a Institutului. Aceste analize sunt posibile datorită sprijinului financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Citește și Cum eviţi aglomeraţia pe Transfăgărășan, pentru a savura o vacanţă de vis în Ţara Făgăraşului

Declarații ale unor contributorilor la acest proiect de cercetare:

„La fel ca alți colegi și studenți din jurul nostru, am fost nevoite peste noapte să ne mutăm activitatea online, navigând în același timp într-o mare de incertitudini și anxietăți legate de evoluția pandemiei. Atunci am simțit nevoia să aflăm de la studenți cum trăiesc ei această perioadă și cum s-au reflectat aceste schimbări în programul lor. Am fost foarte plăcut surprinse de disponibilitatea colegilor din Universitatea Lucian Blaga Sibiu și din alte universități din țară de a distribui chestionarul nostru. La câteva zile de la lansare aveam deja câteva sute de răspunsuri. Studiul nostru arată între altele că universitățile din România trebuie să își regândească oferta de servicii adresate studenților, în special comunicarea cu aceștia.

Rezultatele pe larg le veți citi în raportul care va fi publicat curând și care face o radiografie reală a provocărilor din vremea pandemiei.”

dr. Oana Lup, Research Fellow ICF, Asistent universitar, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Drd. Cristina Mitea, Asistent universitar, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

„Criza sanitară generată de SARS-CoV-2 a adus în prim plan discrepanțele, inegalitățile și lipsa accesului multor grupuri vulnerabile la facilități, servicii și resurse cheie în menținerea sănătății lor fizice și mentale, participarea pe piața muncii sau la educație. Proiectul de mapare a mobilizării organizațiilor și persoanelor fizice în găsirea și oferirea de soluții, produse și servicii grupurilor vulnerabile pentru a le asigura un minim de capacitate de protejare și dezvoltare pe perioada pandemiei are un scop dublu. Pe de o parte, ne dorim să înțelegem structura socială de întrajutorare în timpul unei crize. De exemplu, dacă și în ce domenii, mobilizarea resurselor depinde exclusiv de o anumită organizație sau, dimpotrivă, structura mobilizării reflectă o comunitate coezivă, conectată.

Pe de altă parte, dorim să folosim aceste cunoștințe, pornind de la acest exercițiu proaspăt de colaborare și participare socială, pentru a facilita, susține și îmbunătăți ecosistemele locale, pentru a le crește reziliența, adaptabilitatea și potențialul de management al crizelor.”

Dr. Silvia Fierăscu, Research Fellow ICF și Lector la Universitatea de Vest din Timișoara

„Cercetarea pe care am desfășurat-o a fost o oportunitate importantă de a descoperi cum s-au descurcat producătorii agroalimentari cu vânzările online în timpul stării de urgență. Rezultatele arată că pe 80% dintre ei, vânzările online i-au ajutat să-și compenseze pierderile sau să se mențină veniturile la nivelul vânzărilor de anul trecut. Deși ne-am fi dorit sa vorbim cu mai mulți producători, pentru a avea o siguranță mai mare în afirmații, rezultatele chestionarului indică faptul că dezvoltarea unor relații stabile în mediul online între consumatori și producători ajute ambele părți să treacă mai ușor peste perioadele de criză. În perioada următoare, promovarea comercializării online și a educației digitale atât printre mici producători, cât și printre consumatori, este deci o prioritate.”

Irina Toma, Cercetător ICF și Consultat Sustainable Supply Chains

Clubul de Cercetare Făgăraș- Young Researchers’ Club

Suntem convinși că abilitatea de a gândi critic și analitic ne ajută să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine și să avem o viață mai ușoară, înțelegând lumea în care trăim. Astfel, în 2019 am înființat în cadrul Institutului un Club de Cercetare adresat tinerilor. În cadrul acestui proiect, elevi de liceu și studenți din Țara Făgărașului și din alte localități din România au participat la cursuri de inițiere în cercetare în științe sociale și istorie. Clubul de Cercetare a fost dezvoltat în cadrul proiectului Research is Cool and Useful! implementat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

“Scopul Clubului de Cercetare este să dezvoltăm o cultură locală de implicare civică bazată pe dovezi și abilități de cercetare în rândul tinerilor din zona Țării Făgărașului. Am reușit să formăm o echipă de tineri interesați de adresarea provocărilor comunităților locale prin cercetare și analiză de politici publice. Lor le-am oferit cursuri, training și ateliere interactive de gândire critică, creând un spațiu de învățare între tineri și alte persoane interesate de implicare civică și cercetare.” spune Ștefan Cibian, director executiv al Institutului de Cercetare Făgăraș, sub egida căruia a fost înființat Clubul Cercetătorilor.

Declarații ale membrilor Clubului de Cercetare Făgăraș, programul Research is Cool and Useful!:

“YRC (Young Researchers Club) este un proiect mai mult decât binevenit. Oferă un mediu profesionist de lucru și multidisciplinar unor tineri neexperimentați în domeniul cercetării, dar cu multă curiozitate și dorință de învățare. Unde mai găsești așa context fain?! Iar ceea ce consider că oferă YRC mai important este un exemplu concret de ce înseamnă o interacțiune de calitate profesor-student, lipsită de rigiditatea specifică sistemului educațional cu care suntem obișnuiți. O schimbare a status-quo-ului cu care, sunt sigur, mulți dintre noi rezonăm.”

Cosmin Iliescu, jurnalist și coordonator al seriei „Noi 2.0” din cadrul ICF

"Simt experiența Clubului Tinerilor Cercetători ca un nou pas spre ieșirea din peștera lui Platon. Practic, m-am conectat la o lume cu totul nouă de ceea ce cunoșteam: universul academic mi s-a descris puțin câte puțin la fiecare activitate.

Impactul cercetării se realizează în timp, prin felul în care crește informația, felul în care se conturează folosul ei. Cred că în același fel vom observa și impactul YRC, după cum vom crește noi și cum vom reuși să ne conturăm scopurile, ceea ce în momentul de față arată promițător."

Ştefania Pică, participant la programul Research is Cool and Useful – Clubul Tinerilor Cercetători

“Eu m-am înscris în acest proiect ca voluntar, fără a mă gândi cât de departe voi ajunge prin intermediul YRC. Școala de vară din august 2019 s-a dovedit a fi nemaipomenită. Am avut ocazia de a învăța lucruri noi, de a interacționa cu oameni de valoare și chiar de a lega prietenii. De atunci, mă bucur că sunt parte a YRC, că pot participa la activitățile organizate de acesta și că pot contribui în felul meu la experiență. În continuare, sper ca aceasta experiență să nu se termine prea curând, iar lucrurile să înceapă să revină la normal după încheierea actualei crize mondiale. De asemenea, îmi doresc să mă întâlnesc din nou cu colegii clubului, să interacționăm și să putem organiza noi activități. Nu regret deloc faptul că m-am alăturat YRC”.

Andrei Morar, elev la Colegiul Național Radu Negru, participant la programul Research is Cool and Useful – Clubul Tinerilor Cercetători

“Despre YRC pot spune pe scurt că oferă un context ideal de creștere și promovează cunoașterea.

La prima întâlnire, țin minte că am fost rugați să spunem ceea ce înțelegem noi prin "cercetare". Pe rând, fiecare dintre noi si-a prezentat perspectiva. Ni se crease un loc sigur in care puteam vorbi liber si discuta fiecare părere, oricât de diferită ar fi fost. Am luat parte la cursuri susținute de persoane foarte bine pregătite în domeniile lor si dincolo de asta, persoane in adevăratul sens al cuvântului. Am cunoscut niște modele. Datorită YRC am luat contact cu oameni care dincolo de pregătirea academică au dat dovadă de ceea ce se numește empatie, lucru ce nu putea decât să ne atragă tot mai mult spre ideea de cercetare. Mulțumesc pentru această șansă.”

Mihai Ghircoiaș, student la Medicină anul I, participant la programul Research is Cool and Useful – Clubul Tinerilor Cercetători

“Mie mi-a plăcut ideea de a face parte dintr-un mediu unde părerea fiecăruia contează și unde participanții învață să își argumenteze corect o părere. Personal, mi-au plăcut in mod deosebit webinariile legate de istorie și politică.”

Mihail Neagu, participant la programul Research is Cool and Useful – Clubul Tinerilor Cercetători

Vă invităm să ne vizitați la https://icf-fri.org/!

Muntii falnici, diversitatea de comori naturale, locurile cu istorie legendara si o energie spirituala aparte, au facut ca Tara Fagarasului sa fie desemnata Destinatia Anului 2020 in Romania. Rezerva-ti loc pe www.tarafagarasului.com