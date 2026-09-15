Fie că așteaptă trenul, fie că se relaxează singuri într-o cafenea, locuitorii unei mici țări din Asia de Sud-Est sunt încurajați să redescopere un obicei tot mai greu de păstrat: cititul, scrie CNN.

Singapore a lansat în această lună o nouă campanie națională, desfășurată pe o perioadă de cinci ani, menită să încurajeze lectura. Printre stimulente se numără și mici recompense financiare oferite cetățenilor care își înregistrează pe un site guvernamental minutele petrecute citind.

Autoritățile mizează pe strategia de gamificare – folosirea unui sistem de puncte pentru monitorizarea obiceiului, în schimbul unei recompense modeste – și pe sentimentul de participare colectivă pentru a readuce un obicei amenințat tot mai mult de derularea compulsivă a conținutului online, fenomen asociat cu ceea ce este numit „brain rot” („putrezirea creierului”).

„În timp ce conținutul de scurtă durată ne ajută să rămânem informați, lectura de lungă durată consolidează atenția, gândirea critică și imaginația”, a declarat, într-un comunicat, Melissa Tam, directoarea executivă a National Library Board.

„În cele din urmă, vrem să vedem o națiune de cititori curioși, atenți, capabili să discearnă și pregătiți să navigheze într-o lume tot mai complexă”, a adăugat ea.

Schema nu îi va îmbogăți însă pe iubitorii de cărți. Este nevoie de 50 de zile de sesiuni de lectură pentru a câștiga 1 dolar singaporez (0,8 dolari americani). O sesiune de cel puțin 15 minute le aduce cititorilor 20 de monede virtuale, iar pentru a primi recompensa de un dolar trebuie să strângă 1.000 de monede. Poate fi înregistrată o singură sesiune pe zi.

„Brain rot” și doomscrolling: adversarii lecturii

Programul inedit este lansat într-un moment în care capacitatea de concentrare scade, iar obiceiul lecturii este în declin la nivel mondial. Profesorii se confruntă cu fenomenul de „brain rot” – o presupusă deteriorare a capacităților cognitive pusă pe seama consumului excesiv de conținut superficial online –, precum și cu fenomenul de „doomscrolling”, adică derularea compulsivă și prelungită a fluxurilor de știri și postări.

Cele mai recente clasamente internaționale, publicate săptămâna trecută, au arătat că rezultatele la citire ale adolescenților de 15 ani din Statele Unite au scăzut puternic, în timp ce țări asiatice precum Singapore și China au înregistrat rezultate remarcabile. Studiul a evidențiat, de asemenea, o provocare importantă: distragerea digitală tot mai mare în sălile de clasă.

Transformarea lecturii într-un obicei prin gamificare reprezintă elementul central al inițiativei din Singapore, spune Loh Chin Ee, de la National Institute of Education.

„Pentru cineva care citește foarte mult, 15 minute pot părea foarte puțin, dar cred că este un interval potrivit”, a declarat pentru CNN Loh, care studiază obiceiurile de lectură.

„Ceea ce s-a întâmplat este că mulți oameni încă citesc, dacă prin citit înțelegem lectura unor cuvinte de pe un ecran. Însă lectura profundă, petrecerea timpului citind și angajamentul față de lectură ar putea avea loc mai rar”, a explicat ea.

De ce renunță oamenii la citit după școală

Deși Singapore continuă să se remarce la nivel mondial prin rezultatele obținute la citire, există îngrijorări că elevii își pierd treptat interesul pentru lectură atunci când încep să se pregătească pentru examene importante, pe măsură ce avansează în sistemul de învățământ.

Un analist de risc din Singapore, obișnuit să citească numeroase rapoarte tehnice și articole de presă în cadrul serviciului, consideră că elevii își pierd plăcerea de a citi atunci când ajung la școala secundară.

„Cred că în perioada adolescenței poate fi destul de stresant”, a declarat Isaac Neo, în vârstă de 32 de ani. „Sunt multe examene importante și începi să citești doar ceea ce urmează să fie evaluat. Iar apoi, treptat, pierzi obiceiul de a citi de plăcere.”

Când Neo și-a dat seama că nu mai luase o carte în mână de ani de zile, după ce își începuse cariera, a cofondat în 2025 Modern Men's Book Club.

„Am vorbit cu destul de mulți oameni care spun că aceasta este motivația lor: să reînceapă să citească, să transforme din nou lectura într-un obicei, pentru că nu au mai făcut asta de foarte mult timp”, a spus el.

Neo afirmă că membrii clubului său de lectură îi spun că nu au mai citit o carte de foarte mult timp și că, acum, ajung chiar să se îndrepte către genuri pe care în trecut nu le-ar fi ales.

Cititul, transformat într-un joc cu recompense

Programul prin care oamenii sunt recompensați pentru lectură se află într-o fază pilot până la sfârșitul anului, iar National Library Board a anunțat că vor fi introduse „noi funcții și îmbunătățiri pe baza feedbackului” primit.

Cititorii pot participa, de asemenea, la o campanie caritabilă prin care organizația speră să strângă 7,5 milioane de minute de lectură și să obțină donații de până la 118.300 de dolari americani (150.000 de dolari singaporezi) în acest an.

Inițiativa încearcă astfel să transforme lectura într-o activitate măsurabilă și atractivă, într-un moment în care telefoanele și platformele online concurează permanent pentru atenția utilizatorilor.

Poate un dolar să readucă oamenii la cărți?

Inițiativa a stârnit dezbateri în bogatul oraș-stat cu privire la măsura în care banii pot cultiva cu adevărat o pasiune de durată pentru cărți. Unii critici consideră că oamenii ar trebui să citească pur și simplu din plăcerea de a citi.

Alții susțin că orice măsură care îi determină pe oameni să citească într-o epocă dominată de distrageri digitale nu poate fi una rea.

„Aș prefera să văd oameni care citesc și pierd stația de tren sau stația de autobuz decât să aud sunetele constante ale TikTok și ale dramelor chinezești generate de inteligența artificială difuzate la volum maxim în tren”, a declarat pentru CNN Charmaine Lim, o creatoare de conținut despre cărți și lifestyle, în vârstă de 28 de ani.

Ashley Chia, care coordonează un club de lectură, consideră că succesul programului trebuie evaluat într-un context mai larg.

„Îmi place întreaga idee de a transforma lectura într-un obicei și de a le oferi oamenilor un mic impuls pentru a începe”, a spus ea. „Dacă Singapore vrea să construiască o cultură a lecturii, poate că succesul nu înseamnă doar ca oamenii să citească 15 minute pe zi, ci și să devenim cititori mai curioși. Să citim dincolo de ceea ce ne este imediat disponibil sau imediat util.”

Există însă și o problemă cu stimulentele financiare

Există însă cercetări care sugerează că stimulentele financiare pot reduce dorința naturală a unei persoane de a continua un anumit comportament după dispariția recompensei.

„Recompensele financiare funcționează bine pentru persoanele care sunt deja într-o anumită măsură interesate de lectură, însă pentru cei care nu au deloc un interes preexistent, stimulentele financiare ar putea fi insuficiente pentru a cultiva o motivație intrinsecă și durabilă de a citi”, a declarat Charissa Ng, psiholog clinician principal la Putra Star Care din Singapore.

Rămâne de văzut dacă micile recompense financiare vor reuși să învingă dopamina generată de algoritmii platformelor digitale. Într-o țară care a avut succes cu campanii naționale – de la promovarea curățeniei în spațiul public până la încurajarea comportamentului civilizat –, un mic impuls și o recompensă modestă ar putea fi suficiente pentru a-i determina pe oameni să dea, din nou, pagina.