Reprezentanţii MApN au transmis că, sâmbătă, în jurul orei 23:40, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărăerii a detectat un grup ţinte aeriene ce evoluau în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, potrivit News.ro.

”Sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ; două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forţelor Aeriene Române au fost pregǎtite pentru decolare. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00:10”, a anunţat MApN.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la 00:42.