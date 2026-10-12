Astfel, în perioada 12 octombrie, ora 10:00 - 14 octombrie, ora 10:00, izolat ploile vor avea şi caracter de aversă iar la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Cantităţile de apă acumulate vor fi în general de 15...20 l/mp şi pe alocuri vor depăşi 30 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h, local în est, sud-est şi în extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70...90 km/h.

Cod galben de ploi, valabil de luni, 12 octombrie

Totodată, o atenţionare cod galben de ploi însemnate cantitativ este valabilă de luni, ora 10:00, până marţi, ora 10:00, în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei şi Carpaţii de Curbură.

Judeţele vizate de atenţionare sunt: Argeş, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova şi Teleorman, precum şi municipiul Bucureşti, şi, parţial, judeţele Braşov, Covasna şi Vrancea.