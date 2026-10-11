ANM a emis duminică o atenționare cod galben pentru intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00, când sunt așteptate ploi însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură, potrivit News.ro.

„În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură vor fi ploi însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de 40...50 l/mp”, precizează meteorologii.

De asemenea, este menținută prognoza potrivit căreia, în intervalul 11 octombrie, ora 03:00 – 13 octombrie, ora 10:00, va ploua în toate regiunile.

Duminică, ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar luni vor fi cu precădere în jumătatea de sud-est. Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice.

La munte, în special în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1.500 m, luni vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15...20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h, local în regiunile estice și sud-estice. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70...90 km/h”, precizează ANM.

Cum va fi vremea în București

Prognoză meteorologică pentru intervalul 11.10.2026, ora 10:00 – 12.10.2026, ora 09:00

Vremea va fi frumoasă pe parcursul zilei, cerul mai mult senin și valorile termice mult mai mari decât cele normale pentru această dată. Începând cu orele serii, treptat se va înnora și temporar va ploua (cantitate de apă de 3...6 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 12.10.2026, ora 09:00 – 13.10.2026, ora 10:00

Vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi și averse și se vor cumula cantități de apă în general de 20...30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări ziua (viteze la rafală de până la 45 km/h). Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

În intervalul 11 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

În intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru ploi însemnate cantitativ.