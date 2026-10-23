Potrivit meteorologilor, ceaţă densă va persista până la ora 10:30 în zona judeţului Galaţi (localităţile: Galaţi, Lieşti, Pechea, Tuluceşti, Tudor Vladimirescu, Frumuşiţa, Piscu, Independenţa, Slobozia Conachi, Fundeni, Vânători, Braniştea, Schela, Smârdan, Şendreni, Cuza Vodă şi Nămoloasa).

De asemenea, până la ora 12:00, vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri pe raza judeţelor Constanţa şi Tulcea.Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.