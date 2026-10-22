Va ploua joi în cea mai mare parte a țării și pe parcursul zilei de vineri în jumătatea de est. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, transmite ANM.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 10...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp, pe parcursul zilei de joi îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, iar vineri în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi pe arii restrânse îndeosebi în vestul, centrul și estul țării, iar vineri în Bărăgan, sudul Moldovei și al Olteniei, cu rafale în general de 40...50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane.

Cum va fi vremea în Capitală

De joi dimineață până vineri, la ora 9, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va avea înnorări și vor fi averse (cantități de apă de 5...8 l/mp). Temperatura maximă va fi în jurul a 19 grade, iar cea minimă de 10...11 grade. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Vineri, 23 octombrie, vremea în București se va răci și va fi în general închisă. Temporar va ploua (cantități de apă de 10...15 l/mp). Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 14...16 grade.

În intervalul 22 octombrie, ora 10 - 23 octombrie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ.