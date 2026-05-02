Documentul, obţinut de ziarul Politico, urmăreşte să pună capăt dezbaterii privind necesitatea ca administraţia Trump să obţină aprobarea Congresului SUA pentru a continua operaţiunea militară.

"La 7 aprilie 2026, am ordonat un armistiţiu de două săptămâni. Armistiţiul a fost prelungit de atunci. Nu a mai existat niciun schimb de focuri între forţele Statelor Unite şi cele iraniene din 7 aprilie 2026. Ostilităţile care au început pe 28 februarie 2026 s-au încheiat", a scris Donald Trump.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, şi însuşi Trump au afirmat în ultimele două zile că armistiţiul resetează cronometrul în ceea ce priveşte Legea puterilor de război.

War Powers Resolution (sau War Powers Act) este o lege federală a Statelor Unite, adoptată în 1973, creată pentru a limita puterea preşedintelui de a implica ţara în conflicte armate fără aprobarea Congresului. Legea a fost o reacţie directă la Războiul din Vietnam, unde preşedinţii americani au trimis trupe în luptă pe perioade lungi fără o declaraţie oficială de război din partea legislativului.

Astfel, Congresul SUA este cel care trebuie să aprobe - cu condiţia ca legislativul să nu fi declarat sau autorizat deja războiul sau ca SUA să nu fi fost atacate direct - menţinerea trupelor înainte de a se împlini 60 de zile de la începerea conflictului.

Trump a sugerat, de asemenea, vineri că legea ar putea fi neconstituţională şi a subliniat că nicio administraţie americană nu a apelat de atunci la Congres pentru a menţine o operaţiune activă în străinătate.

"Există unii oameni care o consideră neconstituţională", a spus el despre lege. "Suntem mereu în contact cu Congresul, dar nimeni nu a cerut-o vreodată... De ce ar trebui să fim diferiţi?", a declarat preşedintele reporterilor de la Casa Albă.

Însă congresmenii, în majoritate democraţi, consideră că termenul de 60 de zile este teoretic îndeplinit, pornind de la anunţul privind începerea atacurilor făcut de republican la 2 martie, la două zile după ce SUA şi Israelul au lansat atacurile împotriva Iranului.

"Nu cred că ceea ce cer ei este constituţional. Cei care cer asta nu sunt patrioţi", a declarat preşedintele SUA vineri dimineaţă, în timpul unei discuţii cu reporterii.

Opoziţia democrată a contestat poziţia preşedintelui cu privire la presupusul sfârşit al ostilităţilor.

"Declaraţia preşedintelui Trump că războiul din Iran s-a încheiat nu reflectă realitatea zecilor de mii de soldaţi americani aflaţi în pericol în regiune, ameninţările continue ale administraţiei de a escalada ostilităţile, închiderea Strâmtorii Ormuz şi creşterea preţurilor" în Statele Unite, a denunţat Jeanne Shaheen, membră a Comisiei pentru Relaţii Externe a Senatului.

"Preşedintele Trump a lansat acest război fără o strategie şi fără autorizaţie legală, iar anunţul de astăzi (vineri - n.r.) nu schimbă acest lucru", a spus ea într-un comunicat.

Unii aleşi au avertizat că, după termenul limită de 60 de zile, ar putea începe să solicite puterii executive să obţină autorizaţia Congresului.

Însă, fără un sprijin suficient din partea republicanilor, democraţii nu au nicio cale de atac legală reală pentru a forţa guvernul să respecte termenul-limită.

Un oficial iranian afirmă că războiul cu SUA „probabil” va reîncepe

Comandantul adjunct al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya din Iran, Mohammad Jafar Asadi, a declarat sâmbătă că războiul cu Statele Unite „probabil” va reîncepe, întrucât „dovezile arată că SUA nu respectă niciun acord sau tratat”.

Într-o declarație publicată de agenția de știri iraniană Fars, Asadi a subliniat că acțiunile SUA „sunt în primul rând determinate de mass-media și vizează, în primul rând, prevenirea scăderii prețurilor petrolului și, în al doilea rând, ieșirea din haosul pe care l-au creat”, adăugând că forțele armate iraniene sunt pregătite „pentru orice noi aventuri sau nebunii din partea americanilor”.

Declarațiile oficialului vin după ce Trump a afirmat că nu este mulțumit de ultima propunere de pace a Iranului, promițând că forțele americane nu se vor retrage din Strâmtoarea Ormuz pentru moment, scrie agenția de știri Baha.