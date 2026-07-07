Ajung și în dealurile din sudul României. E posibil să plouă și în celelalte regiuni, iar maximele pornesc de la 24...25 de grade în Bucovina și în estul Transilvaniei și ajung la 33 de grade în Oltenia și în sudul Munteniei.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan se mai încălzește puțin. Domină atmosfera cu soare și temperaturile urcă până la 32 de grade în Bărăgan. Aversele apar mai spre seară în zona Dobrogei. Sunt însoțite de tunete, fulgere și intensificări de vânt.

Și în Moldova sudică și în nordul Munteniei se face mai cald decât ieri și se vor atinge valori de 32 de grade. Vor fi și aici câteva momente cu ploi și instabilitate, în special în orele serii. În cea mai mare parte a zilei, însă, o să fie vreme frumoasă.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei. Apar mai multe serii de averse, cu descărcări electrice și vânt intens. Vor fi și condiții de grindină și se pot strânge cantități însemnate de apă, în intervale scurte de timp. Maximele se opresc pe la 30 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosfera plăcută în prima parte a zilei. Instabilitatea crește însă mai târziu. Se adună norii și o să plouă în mai multe reprize. Vor fi tunete, fulgere și intensificări ale vântului, iar temperaturile vor urca până la 30 de grade.

Vestul României este marți mai ferit de ploi. Pe aici atmosfera se menține însorită aproape toată ziua. Mai cresc puțin și temperaturile și o să avem o amiază călduroasă, cu 31 de grade în Crișana și în Banat.

În Transilvania este răcoare dimineața, în special în depresiuni. Apoi se mai încălzește față de ieri și se ating 29 de grade în vestul provinciei. O să plouă însă după orele amiezii. S-ar putea să cadă grindină și, mai ales în zonele montane, se vor strânge cantități însemnate de apă.

În Oltenia, ploile ajung mai pe seară în zonele deluroase. Vorbim tot despre averse și fenomene specifice verii: tunete, fulgere și condiții de grindină. În schimb, pe la câmpie e puțin probabil să plouă și se face mai cald. Temperaturile urcă până la 33 de grade.

La fel o să fie și în ținuturile sudice: înnorări și câteva averse în Dealurile Munteniei, soare și vreme caldă în rest. În Lunca Dunării se vor atinge 33 de grade, la umbră.

Vremea în București

În București avem o zi însorită și o amiază călduroasă, cu 32 de grade după prânz. Spre seară e posibil să vină o ploaie rapidă, trecătoare. Urmează o noapte plăcută cu 19 grade în centru și 16 grade la periferie.

La munte, după o dimineață liniștită, atmosfera devine instabilă și o să plouă în majoritatea masivelor. Vântul o să bată mai tare pe creste, dar va avea intensificări și în timpul ploilor. În Carpații Meridionali se vor strânge peste 30 de litri de apă pe metru pătrat.

Și pe litoral apar câteva averse după orele amiezii. În cea mai mare parte a zilei avem vreme frumoasă și până la 29 de grade prin stațiuni. Se răcește însă apa mării. Va avea cel mult 21 de grade.