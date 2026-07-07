"Cetăţenie rusă = bilet spre front. Cei care pun la îndoială acest fapt, ascultaţi-l pe Alexandr Bastrykin, Şeful Comitetului de Investigaţii al Rusiei, care se laudă că a prins 80.000 de migranţi. I-a pus pe toţi la evidenţă militară, iar 20.000 de tineri migranţi sunt deja pe front", a scris Popşoi.

El i-a îndemnat pe cetăţenii Republicii Moldova să fie prudenţi.

"Sunt sigur că moldovenii nu-şi doresc asemenea bilete într-o singură direcţie. Atenţionez toţi cetăţenii noştri să fie vigilenţi pentru a evita situaţii regretabile, care nu mai pot fi corectate", a conchis oficialul.

Avertizare de călătorie în Rusia

Ministerul Afacerilor Externe din R. Moldova a emis luni o nouă avertizare de călătorie pentru cetăţenii Republicii Moldova care intenţionează să meargă în Federaţia Rusă. Potrivit MAE, în ultima perioadă a crescut numărul cazurilor în care moldovenii sunt supuşi unor controale extinse la frontieră. Acestea pot include chestionări de până la 12 ore, verificarea telefoanelor şi testarea cu poligraful. Totodată, Chişinăul a anunţat că a primit informaţii despre cazuri în care cetăţeni moldoveni aflaţi în detenţie administrativă în Rusia au fost presaţi să semneze contracte de înrolare în armata rusă.

Vladimir Putin a semnat, la 15 mai, un decret care simplifică procedura de obţinere a cetăţeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene. Potrivit documentului, cetăţenii străini şi apatrizii cu vârsta de peste 18 ani, care locuiesc permanent în regiune, sunt scutiţi de mai multe condiţii aplicate în mod obişnuit solicitanţilor cetăţeniei ruse. Printre acestea se numără obligaţia de a avea domiciliul permanent în Rusia timp de cinci ani, de a demonstra cunoaşterea limbii ruse şi de a susţine examene privind istoria şi legislaţia Federaţiei Ruse. Cererile pot fi depuse direct la reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale Rusiei.

Potrivit celor mai recente date prezentate de pretinsul minister de externe de la Tiraspol, aproximativ 50.000 de locuitori ai regiunii transnistrene ar fi depus cereri pentru obţinerea cetăţeniei ruse în regim simplificat, în doar o lună de la decretul semnat de Putin.

Potrivit datelor Biroului politici de reintegrare, la începutul anului 2026, peste 350.000 de locuitori ai regiunii transnistrene erau cetăţeni ai Republicii Moldova, din totalul celor aproximativ 365.000 de persoane înregistrate în Registrul de stat al populaţiei. În regiune se află, de asemenea, un contingent militar rus estimat la 1.000-1.500 de militari, a cărui retragere este cerută în mod repetat de autorităţile de la Chişinău.