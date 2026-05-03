El a fost filmat din elicopter în timp ce depăşeşte trei autovehicule, apoi un TIR, dar şi în timp ce conduce pe mijlocul drumului, peste marcajul continuu de pe axul şoselei, imaginile arătînd că nu reduce viteza şi nu respectă regulile de circulaţie nici măcar în apropierea unei treceri pentru pietoni.

Şoferul a fost filmat în timp ce ignoră în repetate rânduri legislaţia rutieră sâmbătă, pe drumul naţional 1C, în judeţul Cluj. Imaginile filmate din elicopterul care supraveghea traficul rutier arată cum şoferul intră în repetate rânduri în depăşire pe tronsoane de drum unde această manevră este interzisă.

El a fost, de asemenea, filmat încălcând linia continuă de pe axul drumului inclusiv în apropierea unei treceri pentru pietoni.

„Un conducător auto, bărbat de 41 de ani, din judeţul Maramureş, a fost surprins în jurul orei 15.30, între localităţile Câţcău şi Dej, efectuând patru depăşiri neregulamentare într-un interval de aproximativ zece minute, ulterior, fiind oprit de echipajele din cadrul Biroului Rutier Dej, de la sol. În urma abaterilor constatate, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, constând în amendă în cuantum de 4.860 lei şi suspendarea dreptului de a conduce pentru 240 de zile”, informează Poliţia judeţeană Cluj.

Săptămâna trecută, tot pe DN 1C şi tot în judeţul Cluj, doi şoferi au primit amenzi de mii de lei după ce au fost filmaţi din elicopter în timp ce făceau depăşiri interzise.

Poliţiştii reamintesc tuturor participanţilor la trafic că respectarea regulilor de circulaţie reprezintă o condiţie esenţială pentru siguranţa rutieră, iar depăşirile neregulamentare şi comportamentul agresiv în trafic constituie abateri grave, care pun în pericol viaţa tuturor participanţilor la trafic.