Maximele pleacă de la 28 de grade în depresiuni și în sudul litoralului și ajung la 34...35 de grade în vestul și în nord-vestul țării.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei, vânt activ și o amiază caldă. Se ating 33 de grade și se resimte stresul termic accentuat.

Și în Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o zi frumoasă și caldă, cu soare și câțiva nori inofensivi. Vântul nu pune probleme, maximele ajung tot la 33 de grade, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme frumoasă și caldă în zonele de câmpie, pe unde temperaturile urcă până la 31, chiar 32 de grade pe la Vaslui. După-amiază, la munte se înnorează și o să plouă zgomotos.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă însorită și maxime de 34, poate chiar 35 de grade la orele amiezii. Crește disconfortul termic, iar aerul va fi greu de respirat. În regiunile montane e posibil să vină o aversă, două.

În ținuturile vestice avem soare arzător în zonele de câmpie, pe unde avem caniculă și 35 de grade la umbră. Nu prea vedem norii, nici vântul nu bate prea tare, iar căldura devine sufocantă după prânz.

În Transilvania găsim tot vreme călduroasă. Temperaturile urcă până la 33 de grade, iar indicele temperatură umezează atinge sau depășește pragul critic de 80 de unități. După-amiaza și seara, mai ales la munte apar câteva averse cu tunete și fulgere.

În Oltenia avem soare și vreme bună în prima parte a zilei, ceva înnorări și ploi zgomotoase - mai târziu. Vântul prinde putere în timpul ploilor, iar în miezul zilei se ating 33 de grade pe la Slatina și aerul devine greu de respirat.

Căldură sufocantă găsim și în ținuturile sudice. În Lunca Dunării se ating tot 33 de grade. După orele prânzului se adună norii și vin câteva serii de averse însoțite de descărcări electrice.

Vremea în București

În București se mai încălzește puțin: temperatura urcă până la 33 de grade și vom resimți stresul termic accentuat. După-amiază se adună câțiva nori, dar în general se anunță o zi însorită, cu vânt activ. Urmează o noapte tropicală, cu o minimă de 20 de grade.

Vreme caldă găsim și la munte. Norii se înmulțesc în a doua parte a zilei, când vin ceva averse în Meridionali și, pe spații mai mici, în Orientali. Se strâng peste 15 litri de apă pe metru pătrat, iar vântul se întețește în timpul ploilor.

Pe litoral se anunță o zi frumoasă. Se face mai cald, crește disconfortul termic, iar maximele ajung la 31 de grade. Apa mării are în jur de 21 de grade.