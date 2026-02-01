În schimb, în vestul Transilvaniei, pe la Deva și Alba Iulia vor fi 7-8 grade. În Banat și în Crișana o să picure trecător, iar în Oltenia și la munte o să ningă puțin. Pe seară ninsorile se extind pe partea sudică a țării.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi mohorâtă și mai rece decât ieri, cu temperaturi negative și -4 grade la Tulcea. Vântul bate destul de tare, în special pe litoral, pe unde vor fi rafale de 55 Km/h. Spre seară vin ninsorile, iar în sudul Dobrogei o să fie viscol.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei se răcește față de ziua trecută. Pe la amiază se ating -3...-4 grade, iar la noapte se instalează gerul. Vântul este destul de insistent și sporește senzația de frig, iar acum dimineața sunt ceva fulguieli în această zonă.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să ningă puțin la începutul zilei. Cerul se degajează mai târziu, dar frigul este foarte greu de îndurat. În nord-estul extrem se ating -12 de grade pe la amiază, iar la noapte în Botoșani temperatura coboară până la -20 de grade.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim temperaturi mai ridicate și până la 6 grade în Baia Mare. Atmosfera se menține închisă. Nu sunt anunțate precipitații, dar acum este ceață în unele zone. A fost emis și un cod galben de ceață densă în județul Cluj- valabil pănă la ora 9.

S-a lăsat ceața și în vestul României. Tot până la ora 9 avem mai multe avertizări de ceață și vizibilitate redusă în județele Caraș-Severin și Hunedoara. Cerul rămâne acoperit de nori și apar câteva ploi slabe. Temperaturile urcă pănă la 7 grade la Deva, iar în sudul Banatului se intensifică vântul.

În Transilvania frigul se ascute în depresiuni, iar la Miercurea Ciuc se vor înregistra -5 grade. În schimb, în vestul provinciei o să fie mult mai bine. În zone Alba Iulia sunt anunțate valori de 7 grade. Atmosfera se menține închisă și e posibil să fulguiască, în special în zonele de munte.

În Oltenia se răcește foarte tare. Ieri au fost 6...7 grade. Astăzi maximele nu reușesc să treacă de 0 grade. O să ningă aproape peste tot. Vântul devine tot mai insistent, iar pe seară în sud-estul Olteniei o să fie viscol.

Un aer foarte rece pătrunde și în ținuturile sudice. Temperaturile rămân negative, iar vântul are intensificări și aici. Accentuează senzația de frig. Deseară apar și ninsorile, iar în sudul Munteniei vântul se transformă în viscol.

Vremea în București

Vremea devine foarte rece și în zona Capitalei. Avem o zi mohorâtă, cu -1 grad pe la amiază. Din cauza vântului însă vom resimți valori mai scăzute de atât. Vor fi rafale de 40...45 Km/h. Pe seară și la noapte apar ninsori slabe, dar viscolite, iat mâine în zori se vor înregistra -9 grade.

Temperaturile continuă să scadă și în zonele montane, iar dimineața aduce vreme geroasă în Carpații Orientali. O să ningă puțin Meridionali în în Carpații Occidentali, iar în Munții Banatului vântul o să sufle mai tare și o să fie viscol.

