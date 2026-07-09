Temperaturile scad în majoritatea zonelor. Pleacă de la 20 de grade în Transilvania și în Bucovina și ajung la 33 de grade în Muntenia și în Dobrogea.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se face puțin mai cald decât ieri. Se ating 32...33 de grade. Atmosfera se menține însorită până spre seară. Atunci se adună norii, se pornește vântul și o să plouă torențial. Vor fi condiții de grindină, vijelii și rafale de 70...80 Km/h.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, maximele nu mai trec de 30 de grade, iar instabilitatea crește în a doua parte a zilei. Ploile vin în mai multe reprize. Sunt însoțite de fenomene electrice, vânt puternic și pot aduce cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se răcorește simțitor. Vor fi 20 de grade în Suceava și cel mult 27 de grade în Bacău.

O să plouă din când în când. Vor fi condiții de grindină și vijelii, dar și perioade calme pe parcursul zilei. Cerul se degajează pe timpul nopții și minimele ajung la 11...12 grade.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș se face mai răcoare. Temperaturile coboară sub normal și vor fi cel mult 25 de grade. Apar alte reprize cu ploi zgomotoase, destul de abundente și se pot produce vijelii.

În ținuturile vestice găsim vreme schimbătoare, soare cu nori, dar și câteva averse cu descărcări electrice și intensificări de vânt. Temperaturile pierd 2...3 grade față de ieri. Atmosfera se liniștește după lăsarea nopții.

În Transilvania vor fi mai multe episoade cu ploi torențiale și manifestări de instabilitate. Se vor strânge cantități însemnate de apă, iar vântul puternic și grindina pot să creeze probleme în unele regiuni. Se face mai răcoare decât ar fi normal. Maximele se opresc la 23 de grade.

În Oltenia, ploile ajung mai pe seară, în special în zonele deluroase. În rest avem o zi destul de însorită, dar temperaturile scad și aici, mai accentuat în zonele cu instabilitate.

Și în ținuturile sudice o să plouă în a doua parte a zilei. Ploile vor veni, așa cum ne-am obișnuit, cu tunete, fulgere și intensificări ale vântul. În Lunca Dunării se face destul de cald. Se vor atinge 33 de grade.

Vremea în București

În București avem încă o amiază călduroasă, cu soare și 32 de grade în termometre. Mai târziu însă se adună norii și apar averse, cu descărcări electrice și rafale puternice de vânt. Urmează o noapte plăcută cu 17 grade în centru și 15 grade la periferie.

Vremea la munte

La munte se răcorește. O să plouă din când în când. Vor fi și fenomene meteo severe, căderi de grindină și vijelii, iar în unele masive ploile vor deveni torențiale. Vor aduce peste 30...40 de litri de apă pe metru pătrat.

Vremea pe litoral

Pe litoral se mai încălzește puțin. Maximele ajung pe la 30 de grade. Crește și disconfortul termic, dar mai spre seară ploile ajung și aici. Vorbim TOT despre averse zdravene, cu tunete, fulgere și vânt puternic.