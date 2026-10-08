Spre seară se înnorează în vestul extrem, iar la noapte o să vină câteva averse în zona intracarpatică. Maximele pleacă de la 19 grade pe litoral și ajung la 28 de grade în vestul și în sudul României.

Vremea în țară

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde găsim vreme bună, cu soare și câțiva nori inofensivi. Vântul bate mai tare la malul mării, cu viteze de 45 de km/h. Temperaturile ajung la valori ridicate pentru data din calendar și vor fi în jur de 26 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei. Vântul are unele intensificări, iar la amiază maximele ajung tot la 26 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina norii apar destul de rar, însă vântul are unele răbufniri. După prânz se face foarte cald pentru această perioadă: în Botoșani temperaturile urcă până la 27 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem cer curat, vânt domol și o amiază caldă, cu maxime de până la 27 de grade. După lăsarea nopții se înnorează și o să vină câteva averse însoțite de descărcări electrice.

În ținuturile vestice avem cer curat până la apropierea serii, când se adună norii. La noapte o să vină și pe-aici câteva reprize de ploaie, posibil însoțite de tunete și fulgere. Vântul prinde putere și se face puțin mai cald decât ieri. Temperaturile ajung la 28 de grade în miezul zilei.

În Transilvania avem o dimineață foarte rece în depresiuni, pe unde sunt condiții de brumă. Soarele încălzește rapid atmosfera, iar maximele ating 26 de grade în vestul provinciei. Vântul bate tare la altitudini mari, iar peste noapte o să plouă și în această regiune.

În Oltenia se anunță o zi frumoasă și caldă pentru data din calendar. Cerul rămâne curat, vântul nu pune probleme, iar temperaturile urcă până la 28 de grade în zona Slatina.

În sudul țării se anunță o zi superbă. Nu prea vedem norii, vântul adie plăcut și se face mai cald decât ar trebui. După prânz maximele ajung frecvent la 27, chiar 28 de grade pe la Alexandria.

Vremea în București

În București soarele încălzește treptat atmosfera, iar amiaza aduce atmosferă de vară, cu soare, vânt domol și o maximă de 28 de grade. Urmează o noapte senină, cu o minimă de 12 grade.

Vremea la munte

Vremea se menține caldă și la munte. Norii apar destul de rar, însă vântul bate mai tare pe creste, cu viteze de 70 de km/h. La apropierea serii se înnorează în masivele din jumătatea vestică, iar peste noapte o să plouă mai ales în Munții Apuseni.