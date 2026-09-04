Maximele se vor situa între 23 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Olteniei.

Atmosferă va fi însorită în prima parte a zilei. Spre seară se înnorează treptat și vin averse în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali și pe suprafețe restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania.

Vremea în fiecare regiune

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici atmosfera se menține însorită în prima parte a zilei, dar mai târziu se mai adună norii și e posibil să plouă slab în unele zone.

Maximele ajung la 31 de grade în Bărăgan, dar pe litoral vor fi valori cuprinse între 26 și 28 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se încălzește ușor și se ating 30 de grade. Avem multe perioade cu soare, dar și câteva averse cu fenomene electrice, mai ales în zonele de munte.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, norii se adună în a doua parte a zilei și vor aduce ploi zgomotoase în zonele de munte. Se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile, mai ridicate decât ieri, se vor situa între 26 de grade la Suceava și Piatra Neamț și 30 de grade la Vaslui.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim soare și atmosferă plăcută. Doar pe la munte, după-amiaza, vin câteva averse. Se încălzește ușor și se ating 29 de grade la Cluj-Napoca.

Se încălzește și în ținuturile vestice, iar temperaturile ajung pe la 31...32 de grade. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei, iar norii apar doar trecător.

În Transilvania, după o dimineață cam răcoroasă, se încălzește treptat și la amiază se ating 30 de grade în vestul provinciei. Ploile vin doar în zonele de munte, dar în rest predomină vremea frumoasă.

În Oltenia, astăzi se încălzește și vremea devine călduroasă. Maximele ajung la 33 de grade în vestul provinciei, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 40...50 km/h.

În ținuturile sudice avem vreme bună în ansamblu, dar o să vină și câteva ploi slabe, pe suprafețe restrânse.

Vremea în București

În București avem ceva înnorări și condiții de ploaie slabă în primele ore ale zilei. Apoi atmosfera devine plăcută și se încălzește ușor. După prânz se vor înregistra în jur de 31 de grade. Urmează o noapte linsitită cu 17 grade în centrul oraşului şi 14 grade la periferie.

Vremea la Munte

La munte, ploile vin spre seară în Carpații Orientali și în estul Meridionalilor. Se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Vântul prinde putere în zonele de creastă, pe unde vor fi rafale de 60...70 km/h.

Vremea la Mare

La malul mării, mai apar câțiva nori de ploaie pe parcursul zilei. Avem și perioade cu soare, dar mai scad puțin temperaturile și vor fi cel mult 28 de grade. Apa mării va avea în jur de 23 de grade.