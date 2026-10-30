„Într-o săptămână, cred că am văzut aproape un sfert de metru cub de hârtie pe care trebuia să o şi citesc. Vă puteţi imagina, poate, rolul imediat al IA în procesul ăsta. De când am venit, mi-am schimbat puţin obiectivele. Acum îmi doresc ca toate imprimantele din minister să dispară", a declarat, joi seara, Bogdan Dumitru, la evenimentul de prezentare a rezultatelor studiului „Cum folosesc firmele din România inteligenţa artificială?”, realizat de Edge Institute şi Confederaţia Patronală Concordia, potrivit Agerpres.

„Voucherele care ar putea fi acordate companiilor private”

Şeful de la Digitalizare a precizat că voucherele care ar putea fi acordate companiilor private, în special IMM-urilor, pentru adopţia inteligenţei artificiale au rolul de a le ajuta să adopte componente IA şi să le integreze în ecosistemul lor.

„Aşa cum sunt şi în programul de guvernare, aceste vouchere vin, în primul rând, să ajute o companie, în special IMM-urile, să valideze un proces, să valideze o anumită integrare, o adopţie a unor componente IA în ecosistemul lor. Dacă acest proces va funcţiona, el va primi în continuare genul ăsta de suport. Vorbim de două lucruri: să ajutăm IMM-urile să obţină, să fie capabile să valideze, să aibă acces la resurse pentru validarea unui proces, iar dacă procesul produce rezultatele scontate, atunci să fie implementat complet", a spus Bogdan Dumitru.

Chestionat în legătură cu impactul inteligenţei artificiale, ministrul delegat a apreciat că „acesta va fi unul fantastic sau colosal”, însă nu îi este clar în ce fel anume.

„IA trebuie folosită cu adevărat”

„Pot spune cu certitudine că IA trebuie folosită cu adevărat. Pe parcurs, o să ne lămurim, nu numai noi, în România sau în zona firmelor private, dar poate şi la nivel global", a explicat Dumitru.

În opinia sa, rolul statului în asigurarea unei competitivităţi pentru firmele din România ar trebui să fie unul de facilitator pe zona inteligenţei artificiale.

Studiul „Cum folosesc firmele din România inteligenţa artificială?" a fost realizat pe 1.003 companii româneşti cu cel puţin zece angajaţi şi a analizat nivelul de digitalizare al firmelor, barierele din calea adopţiei IA şi diferenţele dintre categoriile de companii.