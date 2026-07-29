După orele prânzului, în Carpații Orientali și în estul Meridionalilor s-ar putea să vină câteva ploi slabe, trecătoare.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera însorită, iar vântul are unele intensificări la malul mării, în a doua parte a zilei. Apar și câțiva nori inofensivi, iar maximele ajung la 31 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, urmează o zi cu soare și temperaturi de 30...31 de grade. Norii apar sporadic și doar pe la munte e posibil să vină câțiva stropi de ploaie, după orele prânzului.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim soare, vreme bună și temperaturi agreabile pentru data din calendar. La Vaslui și Bacău se ating 29 de grade. După-amiază, în zona montană se adună câțiva nori și s-ar putea să picure trecător.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș sunt ceva condiții de ploaie slabă în a doua parte a zilei, în regiunile montane. În rest avem cer mai mult senin și temperaturi plăcute pentru acest moment al anului, de cel mult 29 de grade.

Cerul rămâne curat și în ținuturile vestice, însă pe-aici se face foarte cald. Maximele trec de 30 de grade aproape peste tot, iar în extremitatea vestică se instalează canicula și vor fi 35 de grade la umbră. Pe la munte se adună câțiva nori, dar nu sunt anunțate ploi.

Vremea în Transilvania

În Transilvania avem o dimineață răcoroasă în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de ceață. Peste zi, însă, domină atmosfera însorită și doar în zona Orientalilor s-ar putea să apară o ploaie trecătoare. Vremea devine călduroasă în sud-vestul provinciei, pe unde se ating 31 de grade.

În Oltenia cerul rămâne curat toată ziua. Vântul nu pune probleme și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Se mai încălzește puțin, iar temperaturile urcă până la 33 de grade.

Nici în ținuturile sudice nu prea vedem norii. După prânz, însă, vremea devine caldă și în această zonă. Maximele depășesc 30 de grade în toată regiunea, iar în Lunca Dunării se ating 33 de grade.

În București, astăzi se înseninează. Vântul nu pune probleme și avem o amiază călduroasă, cu o maximă de 32 de grade. Urmează o noapte plăcută, cu o minimă de 18 grade.

La munte se mai încălzește puțin. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, însă, după orele prânzului, în masivele estice și în cele sud-estice e posibil să picure trecător.

La mare găsim vreme frumoasă. Cerul se păstrează curat toată ziua, iar temperaturile au valori agreabile, de până la 27 de grade. Vântul devine ceva mai insistent după-amiază, iar apa mării are 21...22 de grade.