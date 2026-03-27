Vântul o să bată tare în toată țara, iar cele mai mari viteze, de până la 60 km/h, se vor înregistra în Oltenia și în jumătatea de vest a Munteniei. Maximele pornesc de la 10 grade în sudul Banatului și vor ajunge până la 20 de grade în nord-vest.

În Dobrogea și Bărăgan găsim soare și temperaturi mai ridicate decât ar fi normal. Se ating 18 grade. Vântul va avea intensificări, iar către seară și la noapte o să plouă.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem o zi cu soare și un vânt insistent. Temperaturile scad ușor, se ating 17 grade, iar la noapte o să plouă și pe aici.

În nordul Moldovei și în Bucovina, se anunță o zi cu soare, câțiva nori și temperaturi în scădere ușoară față de ziua trecută.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme plăcută. Temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, ajung pe la 20 de grade la Satu Mare.

În ținuturile vestice se anunță vreme mai bună în Crișana, unde se ating 19 grade. În rest, se adună norii, o să plouă și se mai răcorește. În vestul Carpaților Meridionali, vântul o să bată cu 90…100 km/h.

În Transilvania este frig dimineața, mai ales în depresiuni și se semnalează ceață în unele zone. La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, va ninge viscolit, iar temperaturile vor ajunge până la 17 grade la Târgu Mureș și Alba Iulia.

Vremea în Oltenia

În Oltenia găsim vreme neplăcută, cu mulți nori și ploi care pot să lase în urmă 25...30 l/mp. Vântul va ajunge la viteze de până la 60 km/h, iar temperaturile scad semnificativ. Ieri, la Drobeta Turnu Severin au fost 18 grade, dar astăzi vor fi cel mult 11 grade.

În ținuturile sudice se anunță un pic de soare în prima parte a zilei, dar treptat se înnorează, o să plouă și se pot semnala și fenomene electrice. Vântul agită atmosfera și se răcorește.

Vremea în București

În București, norii se adună treptat, iar în a doua parte a zilei o să plouă destul de consistent. Vântul va atinge viteze de 50...60 km/h, iar după prânz se vor înregistra 16 grade.

Sâmbătă se mai răcește puțin, și la amiază vor fi cel mult 13 grade. Vor fi înnorări persistente și ploi care vor lăsa în urmă 15 litri de apă pe metru pătrat.

Duminică, cerul rămâne acoperit de nori, mai vin câteva ploi și vântul mai scade în intensitate. Temperatura aerului scade ușor.

Luni predomină vremea închisă. Pe parcursul zilei, o să mai plouă slab și trecător, iar vântul va fi ceva mai activ. Se încălzește și se vor înregistra 15 grade, iar în noaptea de luni spre marți vor fi în jur de 6 grade.

Vremea la munte

La munte, precipitațiile se vor extinde dinspre masivele sud-vestice, pe unde se și răcește. O să plouă, dar la altitudini de peste 1700 de metri o să ningă viscolit, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, și se va depune un strat de 10...15 cm. În vestul Carpaților Meridionali vor fi rafale de 90...100 km/h.

Sâmbătă, cerul rămâne acoperit. Vin alte precipitații, iar în zonele înalte continuă să ningă. Vântul rămâne insistent la altitudini mari, iar temperaturile se apropie de normalul perioadei.

Duminică înnorările persistă. În zonele joase plouă sau cade lapoviță, iar pe creste predomină ninsorile. Vântul mai are unele intensificări la altitudini mari.

Luni, precipitațiile mai apar doar temporar. Predomină ploile, dar în vestul Carpaților Meridionali o să cadă lapoviță, iar la altitudini mari va ninge