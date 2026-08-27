Maximele pleacă de la 19–20 de grade în nordul Moldovei și în depresiuni și ajung la 34 de grade în Banat și în vestul Olteniei.

În Dobrogea și Bărăgan sunt înnorări destul de persistente și ploi pe arii extinse. Vântul prinde putere și atinge viteze mai mari pe litoral. Se mai răcorește față de miercuri și vor fi cel mult 28 de grade.

Instabilitatea crește și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Nu prea vedem soarele și vin mai multe serii de averse și se vor strânge cantități mari de apă în intervale scurte de timp. E posibil să cadă grindină, iar vântul are intensificări. Maximele nu mai trec de 29 de grade.

Temperaturile scad și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, pe unde vremea devine rece pentru acest moment al anului. Cerul rămâne acoperit, o să plouă destul de mult și vor fi condiții de grindină și vijelii.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot atmosferă instabilă: înnorări, ploi torențiale, descărcări electrice, poate și căderi de grindină. Maximele ajung la valori agreabile, de 27–28 de grade.

În schimb, în ținuturile vestice avem vreme frumoasă și caldă. Ploile apar doar în zona montană, dar în regiunile mai joase soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Temperaturile urcă până la 34 de grade.

În Transilvania crește instabilitatea și o să plouă torențial, mai ales în estul și în sud-estul provinciei. Vor fi și condiții de grindină și de vijelii, iar pe la munte cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. Maximele se opresc la 26 de grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia găsim vreme destul de bună, cu soare în multe zone și temperaturi de până la 34 de grade în vestul regiunii. După-amiază, în zonele de deal și de munte vin câteva serii de averse zgomotoase.

În ținuturile sudice o să plouă destul de mult, mai ales în nordul Munteniei. Vor fi și manifestări de instabilitate, iar temperaturile scad și se opresc la 31 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București, cerul rămâne acoperit și se mai răcorește puțin. Maxima se oprește la 29 de grade. După-amiază și seara se întorc aversele, care vin însoțite de rafale puternice de vânt. La noapte e posibil să mai plouă puțin, iar minima ajunge la 16 grade.

Vremea la munte

La munte găsim atmosferă instabilă. Cel mai mult o să plouă în estul Carpaților Meridionali, precum și în jumătatea sudică a Orientalilor, pe unde se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Tot în aceste masive vremea devine răcoroasă pentru data din calendar.

Vremea pe litoral

Instabilitatea crește și pe litoral. Norii se înmulțesc, vin câteva ploi trecătoare, iar vântul bate cu 55 de km/h. Se face mai răcoare decât ieri, iar maximele nu mai trec de 27 de grade. În apă vor fi 23–24 de grade.