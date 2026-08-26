Căldura se domolește și în celelalte zone, pe unde avem atmosfera schimbătoare și câteva reprize de ploaie. Cel mai cald o să fie în sudul Olteniei: 33 de grade.

În Dobrogea și Bărăgan mai vin ceva averse, dar se arată și soarele printre nori. Vântul suflă mai tare la malul mării. Are intensificări și pe timpul ploilor, iar maximele se opresc la 31...32 de grade în Bărăgan.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei temperaturile pierd 4...5 grade față de ieri. Nu mai trec de 29 de grade. Se înnorează și o să plouă din când în când. Vor fi și descărcări electrice și e posibil să cadă grindină.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vremea se răcește accentuat și vor fi cel mult 25 de grade pe la amiază. Urmează o zi destul de neplăcută, cu înnorări persistente și mai multe serii de averse, însoțite de tunete, fulgere și rafale puternice de vânt.

Vremea în Transilvania

Un aer mai răcoros pătrunde și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Ieri temperaturile s-au apropiat de 33 de grade. Astăzi nu mai trec de 27 de grade. Vin alte ploi, mai abundente în zonele montane. La noapte se vor înregistra vreo 14 grade.

În ținuturile vestice o să mai plouă pe la munte și în zona Crișanei. În rest avem o zi mai însorită, cu temperaturi în scădere și cel mult 32 de grade în Banat. Ieri pe aici s-au atins 35...36 de grade.

În Transilvania se răcorește simțitor și maximele se opresc pe la 26 de grade. Domină atmosfera închisă și apar alte averse cu fenomene electrice și intensificări de vânt. Vor fi și condiții de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 30...40 de litri pe metru pătrat, mai ales în zonele de munte.

Vremea în Oltenia

În Oltenia vremea se menține călduroasă. În sudul provinciei revine canicula, iar atmosfera devine apăsătoare după prânz. Aversele apar și în această zonă și vin însoțite de fenomene meteo severe.

Foarte cald va fi și în ținuturile sudice: în Lunca Dunării temperaturile ajung la 36...37 de grade și aerul devine greu de respirat din cauza stresului termic pronunțat. Avem atmosferă însorită în mare parte din zi, dar mai către seară se adună norii de ploaie.

Vremea în București

În București canicula persistă, iar în miezul zilei se ating 35 de grade și căldura devine sufocantă.

Joi temperatura scade și nu mai trece de 30 de grade. Soarele se arată trecător și vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice și vânt intens.

Ziua de vineri începe cu soare, însă după-amiază se adună norii și e posibil să picure trecător. Se mai răcorește puțin și vor fi în jur de 28 de grade.

Sâmbătă avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei. Vântul va fi activ, iar temperatura mai câștigă un grad și ajunge la 29 de grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme instabilă. Ziua o să plouă în Meridionali și în Orientali, dar la apropierea serii ploile cuprind toată zona montană. Vorbim despre averse abundente și zgomotoase, însoțite de descărcări electrice, grindină și vijelii.

Instabilitatea persistă și joi, când vin alte reprize de ploi torențiale - în majoritatea masivelor. Se mai pot strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat, iar temperaturile încep să scadă.

Vineri continuă să se răcorească. În masivele sudice mai vin câteva serii de averse și e posibil să cadă grindină. În restul zonei montane găsim vreme mai bună.

Sâmbătă temperaturile se mențin SUB normalul perioadei în Meridionali și în Orientali. Avem atmosferă însorită și doar în masivele sudice e posibil să vină o ploaie slabă, trecătoare. Vântul se întețește în Munții Banatului.

Vremea la mare

Pe litoral avem o zi foarte bună pentru plajă, cu soare, maxime de 29 de grade în stațiuni și un vânt mai insistent după-amiază. Apa mării are în jur de 23...24 de grade.

Joi găsim vreme schimbătoare. Se înnorează din când în când, o să plouă, iar vântul prinde putere și ajunge la viteze de 50 de km/h. Maximele se opresc la 28 de grade.

Vineri se face mai răcoare și vor fi cel mult 26 de grade. Instabilitatea crește și mai apar câteva averse trecătoare, însoțite de tunete, fulgere și vânt intens.

Sâmbătă se îndreaptă vremea. Avem soare toată ziua, dar temperaturile rămân scăzute pentru această perioadă. Vântul mai are unele intensificări la începutul zilei, iar în apă vor fi în jur de 23 de grade.