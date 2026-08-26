Temperatura oceanelor a crescut luna aceasta până la un nivel record. Iar fenomenul s-ar putea accentua.

Vor face situația și mai gravă încălzirea globală și fenomenul climatic El Niño, care va atinge punctul culminant spre finalul anului.

Oceanele au atins temperaturi record

Specialiștii de la programul european Copernicus - care monitorizează starea Pământului - avertizează că apele oceanelor s-au încălzit periculos de mult.

Samantha Burgess, global strategic lead at Copernicus climate service: „Oceanul, în ansamblu, s-a încălzit cu aproximativ 0,8 grade Celsius din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană, iar apoi am avut această amplificare suplimentară generată de fenomenul El Niño.”

Acest fenomen, mai intens ca de obicei, a dus temperatura oceanelor la 21,2 grade Celsius - o valoare record. Efectele se văd deja asupra organismelor acvatice.

Samantha Burgess, global strategic lead at Copernicus climate service: „Coralii, la fel ca majoritatea organismelor marine, suferă un stres extrem atunci când temperatura apei depășește nivelul pe care îl pot tolera. Acest lucru duce și la mortalitatea peștilor, deoarece un ocean mai cald conține mai puțini nutrienți și mai puțin oxigen. Observăm și schimbări precum proliferarea algelor nocive, care afectează în special moluștele și crustaceele într-un ocean mai cald.”

Oceanul afectează clima

Fiind mai cald, oceanul nu mai reușește să răcorească uscatul deja foarte încins.

Samantha Burgess, global strategic lead at Copernicus climate service: „Atunci când oceanul este mai cald, așa cum s-a întâmplat în Europa în această vară, efectele valurilor de căldură sunt amplificate, deoarece nu mai beneficiezi de temperaturile nocturne mai scăzute aduse de briza marină.”

În plus, un ocean mai cald schimbă curenții marini și tiparele climatice, face ca furtunile să fie mai violente, iar precipitațiile - mai abundente.

În mod normal, apa oceanelor atinge temperatura maximă în martie-aprilie, când vara e pe final la antipozi. Însă anul acesta, oceanele au continuat să se încălzească până la nivelul record de luna aceasta. Și, avertizează specialiștii, temperaturile vor continua să crească până când El Niño - un fenomen ciclic, ce presupune încălzirea apelor Pacificului - va atinge punctul culminant între lunile noiembrie și ianuarie.