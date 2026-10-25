Luna Plină în Taur, Mercur retrograd în Scorpion și Venus retrogradă în Balanță creează un context astral în care multe zodii sunt nevoite să revină asupra unor situații din trecut și să își clarifice prioritățile.

Horoscop Berbec săptămâna 26 octombrie -1 noiembrie 2026

Săptămâna aduce în prim-plan veniturile, cheltuielile și nevoia de stabilitate financiară pentru nativii Berbec.

Evenimentele astrale de la începutul perioadei, marcate de Luna Plină în Taur, din 26 octombrie, anunță concluzii importante privind o investiție, un contract sau o sursă de venit.

În același timp, aspectul tensionat dintre Soare și Pluton provoacă tensiuni în relațiile profesionale sau în colaborările în care responsabilitățile nu sunt împărțite echitabil.

În planul comunicării, Mercur retrograd în Scorpion readuce în discuție datorii, credite, bani comuni sau obligații financiare mai vechi care necesită o soluționare. Verificarea atentă a documentelor previne deciziile luate sub presiunea momentului.

Pe 30 octombrie, aspectul tensionat dintre Mercur și Marte amplifică disputele în conversațiile despre bani și responsabilități, cerând o atenție sporită la detalii.

Spre finalul săptămânii, Venus retrogradă în Balanță reactivează probleme mai vechi în relațiile de cuplu și parteneriate, context în care discuțiile sincere contribuie la restabilirea echilibrului.

Horoscop Taur săptămâna 26 octombrie -1 noiembrie 2026

Săptămâna aduce un moment de bilanț și clarificarea priorităților pentru nativii Taur.

Luna Plină din propriul semn din 26 octombrie marchează încheierea unei etape, determinând o analiză a relațiilor importante și a compromisurilor făcute recent în plan profesional sau personal. În paralel, aspectul tensionat dintre Soare și Pluton scoate la iveală diferențe de viziune privind viitorul, studiile sau planurile de dezvoltare pe termen lung.

Mercur retrograd în Scorpion favorizează reluarea unor discuții cu partenerul de viață sau cu colaboratorii apropiați, scoțând la suprafață informații noi care pot schimba perspectiva asupra unei asocieri.

Pe 30 octombrie, comunicarea necesită prudență, deoarece un aspect tensionat din care face parte Mercur favorizează neînțelegerile.

Pe de altă parte, Venus retrogradă în Balanță readuce în atenție organizarea activităților zilnice, relațiile cu colegii și echilibrul dintre muncă și odihnă, facilitând stabilirea unor limite și o eficientizare a timpului alocat sarcinilor profesionale de rutină.

Horoscop Gemeni săptămâna 26 octombrie -1 noiembrie 2026

Săptămâna aduce nevoia de odihnă, echilibru interior și rezolvarea unor situații restante pentru nativii Gemeni.

Luna Plină în Taur din 26 octombrie favorizează încheierea unei etape și desprinderea de preocupări care consumă resurse de energie. Simultan, aspectul tensionat dintre Soare și Pluton anunță tensiuni legate de resurse financiare comune, obligații contractuale sau responsabilități împărțite cu alte persoane.

Din perspectiva comunicării, Mercur retrograd în Scorpion readuce în prim-plan sarcini amânate, neînțelegeri la locul de muncă și dificultăți în organizarea programului zilnic. Informațiile necesită o verificare atentă, garanțiile fiind mult mai sigure în această perioadă decât simplele promisiuni verbale.

Pe 30 octombrie, aspectul tensionat dintre Mercur și Marte provoacă discuții aprinse cu anturajul și îngreunează coordonarea activităților.

Spre finalul săptămânii, Venus retrogradă în Balanță reactivează sectorul relațiilor sentimentale sau al relațiilor cu persoanele dragi, favorizând clarificarea sentimentelor și reevaluarea unor legături afective care revin în actualitate.

Horoscop Rac săptămâna 26 octombrie -1 noiembrie 2026

Săptămâna aduce în prim-plan prietenii, proiectele comune și reevaluarea obiectivelor pe termen lung pentru nativii Rac.

Luna Plină în Taur din 26 octombrie facilitează obținerea unor rezultate într-o colaborare sau clarificarea rolului fiecăruia în cadrul unui grup. Cu toate acestea, aspectul tensionat dintre Soare și Pluton aduce tensiuni în relațiile de cuplu sau în parteneriatele profesionale, în special atunci când apar diferențe de opinie privind puterea de decizie și administrarea resurselor.

Mercur retrograd în Scorpion readuce în atenție situații sentimentale din trecut, proiecte creative abandonate sau discuții care nu au fost finalizate la momentul respectiv.

Pe 30 octombrie, conflictele dintre dorințele personale și obligații devin mai evidente din cauza unui context astral tensionat.

În ultima parte a săptămânii, Venus retrogradă în Balanță mută atenția asupra familiei și locuinței, readucând în discuție cheltuielile casnice, renovările sau împărțirea corectă a responsabilităților domestice.

Horoscop Leu săptămâna 26 octombrie -1 noiembrie 2026

Săptămâna aduce în centrul atenției cariera, imaginea publică și rezultatele eforturilor depuse în ultimele luni pentru nativii Leu.

Luna Plină în Taur din 26 octombrie marchează momentul unor concluzii importante privind un proiect profesional sau o schimbare de direcție. În același timp, aspectul tensionat dintre Soare și Pluton amplifică tensiunile dintre responsabilitățile de la serviciu și nevoile personale, forțând o reevaluare a modului de organizare a timpului.

Mercur retrograd în Scorpion readuce în discuție probleme familiale nerezolvate, documente legate de locuință sau decizii domestice amânate, iar comunicarea cu rudele necesită o abordare temperată.

Pe 30 octombrie, aspectul tensionat dintre Mercur și Marte poate declanșa discuții în contradictoriu și reacții pripite, în special atunci când orgoliile se intersectează cu sarcinile profesionale.

Spre finalul perioadei, Venus retrogradă în Balanță reactivează negocieri și planuri de deplasare, favorizând clarificarea unor detalii și repararea unor neînțelegeri prin intermediul unei exprimări clare și concise.

Horoscop Fecioară săptămâna 26 octombrie -1 noiembrie 2026

Săptămâna aduce un interes crescut pentru studii, călătorii, dezvoltare personală și proiecte de anvergură pentru nativii Fecioară.

Luna Plină în Taur din 26 octombrie marchează obținerea unei concluzii privind un examen, o negociere sau o colaborare la distanță care a necesitat eforturi susținute. În paralel, aspectul tensionat dintre Soare și Pluton anunță tensiuni în comunicare, în relațiile cu rudele apropiate sau în activitățile de rutină care necesită o atenție la detalii.

Mercur retrograd în Scorpion favorizează reluarea unor discuții, revizuirea documentelor și clarificarea informațiilor înțelese greșit în trecut. Mesajele și contractele necesită o verificare riguroasă înainte de luarea unor decizii finale.

Pe 30 octombrie, apar contradicții în discuțiile cu anturajul, aduse de un context astral tensionat. Spre finalul săptămânii, Venus retrogradă în Balanță activează sectorul banilor, impunând o reevaluare a bugetului, a achizițiilor recente și a contribuției financiare în cadrul parteneriatelor.

Horoscop Balanță săptămâna 26 octombrie -1 noiembrie 2026

Săptămâna aduce în atenție creditele, datoriile, investițiile și banii deținuți cu alte persoane pentru nativii Balanță.

Luna Plină în Taur din 26 octombrie clarifică o situație financiară complexă și scoate la iveală necesitatea reorganizării bugetului. Aspectul tensionat dintre Soare și Pluton intensifică preocupările legate de echilibrul dintre venituri și cheltuieli, determinând o analiză atentă a raportului dintre eforturile depuse și beneficiile obținute în plan material.

Mercur retrograd în Scorpion readuce în discuție plăți amânate, negocieri salariale sau înțelegeri financiare mai vechi, context în care sumele și condițiile contractuale necesită o verificare.

Pe 30 octombrie, comunicarea pe teme financiare devine tensionată, mai ales în cazul unor nemulțumiri neexprimate la timp.

Spre finalul intervalului, Venus retrogradă în propriul semn reactivează probleme legate de relații și nevoi emoționale, favorizând restabilirea echilibrului prin clarificarea așteptărilor și reevaluarea compromisurilor acceptate anterior în parteneriate.

Horoscop Scorpion săptămâna 26 octombrie -1 noiembrie 2026

Săptămâna pune accentul pe relațiile de cuplu și parteneriatele profesionale pentru nativii Scorpion.

Luna Plină în Taur din 26 octombrie marchează momentul unei concluzii importante într-o colaborare sau declanșează o discuție despre viitorul unei asocieri. În același timp, aspectul tensionat dintre Soare și Pluton amplifică nevoia de control și scoate la iveală diferențe de opinie privind obiectivele personale și modul de gestionare a responsabilităților comune.

Mercur retrograd în propriul semn favorizează revizuirea deciziilor, a modului de comunicare și a planurilor elaborate anterior. Anumite conversații revin în atenție, facilitând corectarea unor erori sau neînțelegeri.

Pe 30 octombrie, aspectul tensionat dintre Mercur și Marte predispune la reacții impulsive, impunând evitarea confruntărilor dictate de orgoliu.

În ultima parte a săptămânii, Venus retrogradă în Balanță activează sectorul introspecției, pregătind terenul pentru rezolvarea problemelor din trecut și luarea unor decizii bazate pe o analiză obiectivă.

Horoscop Săgetător săptămâna 26 octombrie -1 noiembrie 2026

Săptămâna aduce în prim-plan activitatea profesională, responsabilitățile zilnice și nevoia unui echilibru între muncă și odihnă pentru nativii Săgetător.

Luna Plină în Taur din 26 octombrie aduce rezultate într-un proiect sau concluzii privind organizarea optimă a programului de lucru.

Aspectul tensionat dintre Soare și Pluton intensifică preocupările legate de suprasolicitare, limite personale și situații profesionale care necesită o schimbare de abordare.

Mercur retrograd în Scorpion activează sectorul introspecției și readuce în atenție probleme amânate, aducând la lumină informații noi despre situații nerezolvate.

Pe 30 octombrie, discuțiile despre responsabilități devin tensionate pe fondul oboselii acumulate și al unui context astral solicitant.

Spre finalul perioadei, Venus retrogradă în Balanță reactivează relațiile de prietenie și proiectele colective. Selectarea colaborărilor aliniate cu prioritățile actuale permite o utilizare mult mai eficientă a resurselor de timp și energie.

Horoscop Capricorn săptămâna 26 octombrie -1 noiembrie 2026

Săptămâna aduce o dinamizare a sectorului iubirii, creativității și activităților care aduc satisfacție pentru nativii Capricorn.

Luna Plină în Taur din 26 octombrie clarifică o relație sentimentală sau aduce rezultate într-un proiect creativ.

În paralel, aspectul tensionat dintre Soare și Pluton scoate la iveală tensiuni legate de bani comuni, investiții sau diferențe de viziune privind o colaborare importantă.

Mercur retrograd în Scorpion favorizează reluarea unor proiecte de grup, discuțiile cu prietenii apropiați și reevaluarea obiectivelor pe termen lung. Anumite planuri necesită modificări dacă responsabilitățile nu sunt împărțite echitabil între membri.

Pe 30 octombrie, revin diferențele de opinie, iar verificarea oricărei informații previne deciziile pripite.

Venus retrogradă în Balanță readuce în atenție cariera și reputația profesională, favorizând o abordare strict diplomatică în apărarea intereselor în negocierea condițiilor de muncă.

Horoscop Vărsător săptămâna 26 octombrie -1 noiembrie 2026

Săptămâna aduce în centrul atenției locuința, relațiile de familie și nevoia de stabilitate emoțională pentru nativii Vărsător.

Luna Plină în Taur din 26 octombrie facilitează concluzii privind o problemă domestică, o achiziție destinată spațiului de locuit sau împărțirea responsabilităților familiale.

Aspectul tensionat dintre Soare și Pluton amplifică tensiunile dintre viața personală și parteneriatele, mai ales atunci când se încearcă impunerea priorităților nativilor în detrimentul celorlalți.

Mercur retrograd în Scorpion readuce în discuție proiecte profesionale, negocieri și decizii importante legate de evoluția în carieră. Informațiile și eventualele neînțelegeri cu superiorii necesită clarificări.

Pe 30 octombrie, comunicarea devine dificilă, iar reacțiile impulsive pot complica anumite situații. Spre finalul săptămânii, Venus retrogradă în Balanță reactivează interesul pentru studii, călătorii și colaborări la distanță, iar analizarea obiectivă a alternativelor ajută la alegerea direcției optime de dezvoltare profesională și personală.

Horoscop Pești săptămâna 26 octombrie -1 noiembrie 2026

Săptămâna aduce în prim-plan comunicarea, negocierile, studiile și relațiile cu anturajul apropiat pentru nativii Pești.

Luna Plină în Taur din 26 octombrie clarifică o neînțelegere mai veche sau aduce concluzii privind o activitate aflată în desfășurare. Simultan, aspectul tensionat dintre Soare și Pluton intensifică presiunea la locul de muncă și evidențiază necesitatea reorganizării activităților zilnice.

Mercur retrograd în Scorpion favorizează revizuirea planurilor, proiectelor și a colaborărilor sau a demersurilor care presupun deplasări. Anumite detalii din contracte necesită clarificări suplimentare.

Pe 30 octombrie, aspectul tensionat dintre Mercur și Marte provoacă dispute privind opiniile, convingerile sau modul de organizare a unui proiect de echipă.

Spre finalul perioadei, Venus retrogradă în Balanță reactivează sectorul resurselor comune, datoriilor și obligațiilor financiare, impunând o abordare bazată pe prudență și transparență în administrarea oricăror fonduri comune.