Iată ce semnifică acest concept și de ce este o capcană pentru a-i ține pe angajați blocați la job.

Ce înseamnă „cătușele de aur” la locul de muncă

„Cătușele de aur” reprezintă un stimulent pe care conducerea unei companii îl oferă angajaților valoroși pentru a-i încuraja să rămână în firmă pe termen lung. Aceasta este o metodă frecvent folosită în gestionarea personalului, mai ales atunci când angajatorii vor să păstreze angajații care obțin rezultate foarte bune la locul de muncă.

„Cătușele de aur” sunt întâlnite în special în industriile în care angajații au salarii mari și pot primi oferte avantajoase de la alte companii pe parcursul carierei, cum ar fi sectorul tehnologic și cel financiar.

Printre cele mai comune exemple se numără bonusurile salariale, posibilitatea de a primi acțiuni ale companiei, mașinile de serviciu și sprijinul financiar pentru plata studiilor.

De ce un salariu mare și beneficiile atractive te pot ține într-un job pe care nu îl mai dorești

Un loc de muncă prost, cu un salariu mic, este ușor de părăsit. Decizia vine de la sine. Un salariu bun schimbă complet situația. Dintr-odată, să pleci nu mai înseamnă doar să renunți la ceva ce te nemulțumește. Înseamnă să renunți la siguranța că îți poți plăti ratele la casă, că îți permiți vacanțe și că economiile pentru pensie cresc treptat, astfel încât să conteze cu adevărat atunci când vei avea nevoie de ele.

Jobul în sine poate să nu îți ofere nicio satisfacție, să te epuizeze sau să nu mai aibă nicio legătură cu ceea ce îți dorești de la viață. Cu toate acestea, toate aceste lucruri ajung să conteze mai puțin decât ar trebui, pentru că salariul a devenit pilonul pe care se sprijină întreaga ta viață.

Asta face ca aceste beneficii să devină „cătușe de aur”, nu doar niște constrângeri. Nu simți că ești prins într-o capcană. Simți că îți asumi responsabilități, că te comporți ca un adult și că faci alegerea rațională pe care ar face-o orice persoană responsabilă.

Care sunt semnele că ai rămas la un loc de muncă doar pentru bani

Iată semnele care îți arată că un loc de muncă nu este potrivit pentru tine și este locul în care mergi zilnic doar pentru bani.

Stresul de la serviciu devine puțin mai greu de suportat cu fiecare an care trece

Dacă ți se întâmplă asta, înseamnă că nu ești la locul de muncă potrivit pentru tine. Munca nu ar trebui să devină din ce în ce mai stresantă, până în punctul în care urăști să mergi la serviciu. Un anumit nivel de stres pozitiv este benefic, iar momentele tensionate sunt normale din când în când. Totuși, lucrurile nu ar trebui să ajungă în punctul în care stresul crește de la an la an și devine imposibil de gestionat.

Te gândești constant să demisionezi, dar nu îți dai niciodată demisia

De ce te-ai gândi mereu să pleci, fără să faci vreodată pasul, dacă ai avea un loc de muncă potrivit pentru tine sau dacă ai fi măcar mulțumit de el?

Probabil pentru că jobul nu ți se potrivește, îl păstrezi pentru bani și ai ajuns să accepți ideea că s-ar putea să nu ai altă opțiune.

Poate că nu ești nefericit la acel loc de muncă, dar nici nu te simți împlinit.

Te-ai resemnat cu ideea că jobul actual este singura ta opțiune și ai acceptat această situație

Ai ajuns să accepți locul de muncă, indiferent dacă îți place sau nu, ca pe ceva ce trebuie să faci și nu ai de ales. Sigur, uneori te stresează, dar ai nevoie de bani, așa că mergi mai departe. În timp, te-ai obișnuit cu stresul, chiar dacă acesta îți face viața mai puțin plăcută.

Îți repeți că ai un loc de muncă grozav și că ești norocos că îl ai, dar, în adâncul sufletului, nu simți asta

De ce ar încerca cineva care are un loc de muncă potrivit pentru el să se convingă că jobul este grozav, dacă nu simte cu adevărat acest lucru?

Nu ar avea nevoie și nici nu ar simți dorința de a face asta, pentru că i-ar plăcea cu adevărat ceea ce face, iar stresul asociat muncii ar fi rezonabil și ușor de gestionat. Uneori, chiar i-ar plăcea provocările și presiunea de la serviciu!

Dacă ai un loc de muncă nepotrivit pentru tine, stresul nu este, cu siguranță, ceva plăcut. Caută metode prin care să îl gestionezi. Dacă simți că este prea mult și nu îi mai poți face față, a venit momentul să îți găsești cât mai repede un alt loc de muncă.

Cum poți ieși din capcana „cătușelor de aur”

Primul pas este să înțelegi cât de mult depinzi de veniturile și beneficiile actuale. Calculează-ți cheltuielile lunare, economiile și obligațiile financiare pentru a afla de câți bani ai nevoie ca să îți menții stilul de viață.

Este important să iei în calcul nu doar salariul, ci și bonusurile, asigurarea medicală, mașina de serviciu, acțiunile companiei sau alte beneficii pe care le-ai putea pierde dacă pleci. O imagine clară a situației financiare te ajută să stabilești ce compromisuri îți poți permite și cât de multă flexibilitate ai în alegerea următorului loc de muncă.

Alternativ, poți negocia condițiile pentru a te asigura că acordul este echitabil și avantajos pentru ambele părți.

În timpul discuțiilor cu angajatorul, ar trebui să analizezi cu atenție costul de oportunitate și să îți exprimi clar obiectivele și nevoile. De exemplu, dacă ai o mașină de serviciu pe care o folosești și în timpul liber, ia în calcul costurile suplimentare pe care le-ai avea dacă ar trebui să îți cumperi sau să îți întreții propria mașină.

Diferențele dintre negocieri, de la o industrie la alta sau în funcție de nivelul postului, sunt influențate de stimulentele financiare oferite, de gradul de siguranță a locului de muncă și de cererea pentru anumite competențe în domeniu.