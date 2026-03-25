Temperaturile, mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată, se vor situa între 12 grade la Piatra Neamț și 19 grade la Drobeta‑Turnu‑Severin.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Atmosfera se menține închisă și izolat s‑ar putea să plouă slab. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 17 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit de nori, însă șansele de ploaie sunt reduse. La amiază se vor înregistra în jur de 17 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim mulți nori și temperaturi mai ridicate decât în mod normal. La noapte, cerul se mai degajează și minimele ajung pe la zero grade.

Vremea va fi închisă și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Nu sunt anunțate ploi, vântul va fi ceva mai activ, iar amiaza aduce temperaturi de până la 17 grade la Satu Mare.

În ținuturile vestice urmează o zi cu cer acoperit. La noapte, vântul o să bată cu 45 km/h în sudul Banatului și în vestul Meridionalilor. Se face mai cald decât ar fi normal. Maximele se opresc la 17 grade.

În Transilvania, vor fi înnorări, câțiva stropi de ploaie pe la munte, dar și precipitații slabe mixte la altitudini mari. Se face mai cald decât ar trebui. La Alba Iulia se vor înregistra 17 grade.

În Oltenia se anunță o zi cam neplăcută, cu înnorări și câteva ploi slabe. Acum dimineaţă este ceată în unele zone iar temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, vor ajunge până la 19 grade la Drobeta‑Turnu‑Severin.

În ținuturile sudice vor fi înnorări persistente și poate câțiva stropi de ploaie. Apare un pic și soarele printre nori, iar temperaturile vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri.

Vremea la București

În București avem încă o zi cu temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată. Predomină vremea frumoasă, vântul va sufla slab şi după prânz se vor înregistra în jur de 17 grade. Urmează o noapte cu vreme bună şi o minimă de 5 grade.

Vremea la munte

În zonele de munte se mai adună norii, însă ploile apar doar izolat. La altitudini de peste 1700 de metri sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile din stațiuni vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri.