Maximele pleacă de la 26...27 de grade în nordul Moldovei și pe litoral și ajung la 37 de grade în sud-vestul Munteniei.

În Dobrogea și Bărăgan avem atmosferă însorită și caldă, cu maxime de 33 de grade și un stres termic accentuat. Ceva mai bine o să fie la malul mării, dar pe-aici se pornește vântul, în a doua parte a zilei.

Vremea în Moldova

Vreme caldă găsim și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Temperaturile urcă tot până la 33 de grade, iar ploile apar mai ales în zona montană. Peste noapte acestea se extind și în zonele mai joase.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim temperaturi mai plăcute, dar și pe-aici se ating 31 de grade. În zona montană vin mai multe reprize de ploi torențiale, care, după lăsarea nopții, vor cuprinde toată regiunea. Cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă schimbătoare, cu perioade însorite, dar și înnorări și averse zgomotoase, însoțite de vânt intens, poate și grindină. Vremea se menține caldă, iar după prânz se ating 32 de grade.

În ținuturile vestice găsim vreme instabilă și foarte caldă, chiar caniculară la orele amiezii, când crește și disconfortul termic. Pe parcursul zilei o să plouă torențial, în mai multe reprize. Vor fi și descărcări electrice și e posibil să cadă grindină și să se producă vijelii.

În Transilvania avem o dimineață răcoroasă în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de ceață. Apoi soarele încălzește rapid atmosfera, iar în vestul provinciei se ating 33 de grade. Instabilitatea crește și pe-aici și se vor strânge cantități mari de apă în intervale scurte de timp.

Vremea în Oltenia

În Oltenia vremea se menține călduroasă. În sudul provinciei revine canicula, iar atmosfera devine apăsătoare după prânz. Aversele apar și în această zonă și vin însoțite de fenomene meteo severe.

Foarte cald va fi și în ținuturile sudice: în Lunca Dunării temperaturile ajung la 36...37 de grade și aerul devine greu de respirat din cauza stresului termic pronunțat. Avem atmosferă însorită în mare parte din zi, dar mai către seară se adună norii de ploaie.

Vremea în București

În București canicula persistă, iar în miezul zilei se ating 35 de grade și căldura devine sufocantă.

Miercuri temperatura scade și nu mai trece de 30 de grade. Soarele se arată trecător și vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice și vânt intens.

Ziua de joi începe cu soare, însă după-amiază se adună norii și e posibil să picure trecător. Se mai răcorește puțin și vor fi în jur de 28 de grade.

Vineri avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei. Vântul va fi activ, iar temperatura mai câștigă un grad și ajunge la 29 de grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme instabilă. Ziua o să plouă în Meridionali și în Orientali, dar la apropierea serii ploile cuprind toată zona montană. Vorbim despre averse abundente și zgomotoase, însoțite de descărcări electrice, grindină și vijelii.

Instabilitatea persistă și miercuri, când vin alte reprize de ploi torențiale - în majoritatea masivelor. Se mai pot strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat, iar temperaturile încep să scadă.

Joi continuă să se răcorească. În masivele sudice mai vin câteva serii de averse și e posibil să cadă grindină. În restul zonei montane găsim vreme mai bună.

Vineri temperaturile se mențin sub normalul perioadei în Meridionali și în Orientali. Avem atmosferă însorită și doar în masivele sudice e posibil să vină o ploaie slabă, trecătoare. Vântul se întețește în Munții Banatului.

Vremea la mare

Pe litoral avem o zi foarte bună pentru plajă, cu soare, maxime de 29 de grade în stațiuni și un vânt mai insistent după-amiază. Apa mării are în jur de 23...24 de grade.

Miercuri găsim vreme schimbătoare. Se înnorează din când în când, o să plouă, iar vântul prinde putere și ajunge la viteze de 50 de km/h. Maximele se opresc la 28 de grade.

Joi se face mai răcoare și vor fi cel mult 26 de grade. Instabilitatea crește și mai apar câteva averse trecătoare, însoțite de tunete, fulgere și vânt intens.

Vineri se îndreaptă vremea. Avem soare toată ziua, dar temperaturile rămân scăzute pentru această perioadă. Vântul mai are unele intensificări la începutul zilei, iar în apă vor fi în jur de 23 de grade.