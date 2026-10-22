Potrivit meteorologilor, în perioada 22 octombrie, ora 10:00 - 23 octombrie, ora 9:00, în Capitală, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale, se arată în prognoza de specialitate, publicată, joi, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Cerul va avea înnorări şi vor fi averse (cantităţi de apă de 5 - 8 litri/mp). Temperatura maximă va fi în jurul a 19 grade, iar cea minimă de 10 - 11 grade.Vântul va sufla slab şi moderat.

Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă. Pe parcursul zilei de vineri, între orele 9:00 - 21:00, vremea se va răci şi va fi în general închisă. Temporar, va ploua, iar cantităţile de apă vor fi de 10 - 15 litri/mp).

Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va oscila între 14 şi 16 grade.

Meteorologii anunță că începând de joi, de la ora 10 și până vineri seara la ora 21, În București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ.