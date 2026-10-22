A fost emisă și o informare meteorologică, valabilă până vineri.

Corespondent Știrile PRO TV: „Episoadele cu vânt au început încă de ieri. Meteorologii au emis până în această dimineață, la ora 8:00, un cod galben de intensificări ale vântului în județele Caraș-Severin și Timiș. Izolat, vântul la rafală ar putea atinge și 80 km/h. În același timp, a fost emisă și o informare de vânt și ploi, valabilă până mâine, la primele ore ale dimineții. Cu excepția județelor din sudul țării, ne așteptăm, așadar, la vânt puternic, care, pe alocuri, ar putea atinge și 70 km/h. Astăzi, spun meteorologii, va ploua în cea mai mare parte a țării. În anumite regiuni sunt anunțate și descărcări electrice și chiar grindină. Mâine, vom avea mai puține grade în termometre. Însă, în special în regiunile din sudul țării, spun meteorologii, temperaturile vor rămâne în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Și în weekend, vremea își revine. Vom avea chiar și 21 de grade și soare în anumite regiuni.”