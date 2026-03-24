Maximele pleacă de la 10...11 grade în depresiuni și ajung la 17...18 grade în regiunile vestice și în ținuturile sudice.

În Dobrogea și Bărăgan vedem puțin soarele printre nori și e posibil să plouă din când în când. Vântul mai pierde din intensitate, iar temperaturile cresc simțitor față de ziua trecută. În nordul Dobrogei se ating în jur de 17 grade.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei o să fie cam înnorat și s-ar putea să picure trecător - mai ales pe la munte. Apare și soarele în unele zone. Se mai încălzește față de luni, iar după prânz se vor înregistra 18 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim tot vreme schimbătoare: înnorări, scurte perioade însorite și temperaturi în creștere, de până la 16 grade. Precipitațiile, slabe, ce-i drept, apar doar pe spații mici, în zona montană.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se adună norii, însă nu prea sunt semne de precipitații. Vântul rămâne domol, iar termometrele vor indica în jur de 17 grade.

Și în ținuturile vestice o să fie destul de bine, deși se mai înnorează din când în când. Pe la munte vin ceva precipitații slabe, iar vremea se menține caldă pentru data din calendar.

În Transilvania găsim mai mulți nori, poate și câțiva stropi de ploaie în unele zone. La munte, la altitudini mari o să mai fie un pic de lapoviță și ninsoare, iar peste noapte, în depresiuni se lasă bruma. Se face mai cald decât ieri: vor fi 10...11 grade în depresiuni și 15 grade în vestul provinciei, pe la Alba Iulia.

Vremea în Oltenia

În Oltenia soarele se arată trecător. O să mai plouă puțin pe parcursul zilei, iar maximele, în creștere față de ziua trecută, ating 18 grade pe la Târgu-Jiu.

Cam la fel va fi vremea și în sudul României: soare cu nori, poate câțiva stropi de ploaie și un vânt activ. Și pe-aici se mai încălzește, iar temperaturile urcă până la 16 grade.

Vremea în București

În București se face mai cald decât ar fi normal la această dată, iar la amiază se ating 17 grade. Vedem soarele printre nori și s-ar putea să picure trecător.

Miercuri mai avem ceva înnorări trecătoare, dar nu mai sunt semne de ploaie. Vântul adie plăcut, iar maxima ajunge tot pe la 17 grade.

Joi se împrăștie norii și se anunță o zi frumoasă. Se mai încălzește puțin, iar după prânz se ating 19 grade - o valoare mai potrivită pentru mijlocul lunii aprilie.

Vineri se înnorează, iar în a doua parte a zilei și în noaptea de vineri spre sâmbătă o să plouă. Vântul se întețește pe parcursul zilei, dar după lăsarea nopții mai pierde din intensitate. La amiază se ating 18 grade.

Vremea la munte

La munte norii se înmulțesc și o să plouă puțin, pe suprafețe restrânse. La altitudini de peste 1700 de metri ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile cresc ușor în majoritatea masivelor.

Miercuri se înnorează și mai vin ceva precipitații slabe, sub toate formele. Se mai încălzește puțin, iar în noaptea următoare vântul se întețește în Munții Banatului și în vestul Meridionalilor.

Ziua de joi ne-aduce vreme caldă în toată zona montană. Vedem soarele printre nori, iar precipitațiile apar doar pe suprafețe restrânse. Vântul prinde putere și atinge viteze mai mari în zonele înalte.

Vineri temperaturile încep să scadă în masivele vestice și în cele sud-vestice. Înnorările și precipitațiile se extind, treptat, în toată zona montană și vor fi mai abundente în Occidentali și în Meridionali. Vântul continuă să agite atmosfera în majoritatea masivelor.