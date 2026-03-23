Cele mai modeste valori, în jur de 6 grade, se vor înregistra în depresiuni.

În Dobrogea și Bărăgan cerul rămâne acoperit de nori și o să plouă din când în când. Vântul devine mai insistent și ajunge la viteze de 45 km/h. Se mai încălzește față de duminică, iar pe la amiază se vor atinge 11...12 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei o să fie cam înnorat și o să picure trecător. Apare și soarele în unele zone. Vântul are ușoare intensificări, iar maximele ajung pe la 13...14 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme schimbătoare, înnorări, scurte perioade însorite și temperaturi potrivite pentru data din calendar. Precipitațiile lipsesc din prognoză, dar la noapte temperaturile coboară până la 0 grade și sunt condiții de brumă.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează o zi destul de plăcută, cu soare, înnorări trecătoare și se face mai cald decât ar fi normal. Vântul rămâne domol și maximele ajung pe la 16 grade.

Și în ținuturile vestice o să fie destul de bine, deși se mai înnorează din când în când. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente, iar temperaturile depășesc valorile normale pentru luna martie.

În Transilvania găsim mai mulți nori, poate și câțiva stropi de ploaie în unele zone. La munte, la altitudini mari o să mai fie un pic de lapoviță și ninsoare, iar în depresiuni se răcește față de ieri. Vor fi doar 6 grade la Miercurea Ciuc.

Vremea în Oltenia

În Oltenia nu prea vedem soarele. O să mai plouă pe parcursul zilei, iar maximele, la fel ca ieri, se opresc pe la 11...12 grade. Condițiile de ploaie se mențin și pe timpul nopții, când se vor înregistra 5...6 grade.

În sudul României găsim vreme mai rece decât în mod obișnuit și cel mult 11 grade pe la amiază. Cerul rămâne acoperit de nori și mai apar câteva ploi pe parcursul zilei.

Vremea în București

În București atmosfera se menține închisă și luni. O să picure din când în când. Se mai simte un pic și vântul, iar maxima se oprește pe la 11 grade - o valoare puțin mai scăzută decât ar trebui.

Vremea se încălzește marți și temperatura urcă până la 17 grade. Avem o zi destul de plăcută, cu înnorări trecătoare, dar și cu scurte perioade însorite.

Miercuri norii se înmulțesc în prima parte a zilei, dar nu o să plouă. Cerul se degajează mai târziu și maxima ajunge tot pe la 17 grade.

Joi se mai încălzește puțin, iar pe la amiază se ating 18 grade - o valoare de mijloc de aprilie. Avem o zi destul de însorită, dar în noaptea de joi spre vineri se înnorează și e posibil să apară ceața.

Vremea la munte

La munte avem o zi cam mohorâtă. Mai vin ceva precipitații slabe, în special în Carpații Meridionali și în cei de Curbură. La altitudini de peste 1.400 de metri o să fie lapoviță și ninsoare. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile se mențin la valorile de duminică.

Vremea se încălzește marți. Vedem soarele aproape peste tot, iar precipitațiile apar sporadic și vor fi neînsemnate cantitativ.

Ziua de miercuri aduce atmosfera schimbătoare, soare cu nori, dar și un pic de lapoviță și ninsoare în zonele montane înalte.

Joi se face mai cald, dar se intensifică vântul. Norii se înmulțesc în majoritatea masivelor, iar precipitațiile se extind în Carpații Occidentali și în vestul Meridionalilor.