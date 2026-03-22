Maximele pornesc de la 7 grade în depresiuni și ajung pe la 16 grade în nord-vest, pe unde apare trecător și soarele.

În Dobrogea și Bărăgan atmosfera se menține închisă toată ziua. Apar ploi slabe, trecătoare, iar vântul devine mai insistent și atinge viteze de 45 km/h. Vor fi cel mult 10 grade pe la amiază, iar la noapte temperaturile vor coborî până la 5 grade.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o zi destul de neplăcută, cu cer acoperit și ploi din când în când. Vântul are unele intensificări și în această zonă, iar maximele se opresc pe la 11...12 grade – valori un pic mai scăzute decât în mod obișnuit.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie cam înnorat și o să plouă puțin, iar la munte ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul este ceva mai activ. Temperaturile ajung pe la 13 grade, iar condițiile de ploaie se mențin și după lăsarea nopții.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme destul de bună. Se arată trecător soarele, dar s-ar putea să vină și câțiva stropi de ploaie în zona Transilvaniei. Se mai încălzește față de sâmbătă și temperaturile urcă până la 15...16 grade.

Și în vestul României o să fie puțin mai cald decât ar trebui. Se vor atinge 14...15 grade. Atmosfera este ceva mai însorită în Crișana, în timp ce în Banat se mai adună norii și e posibil să picure trecător.

În Transilvania avem vreme închisă, temperaturi mai scăzute în depresiuni și până la 14 grade în vestul provinciei. S-ar putea să vină o ploaie de scurtă durată, iar la munte, la altitudini mari, o să fie lapoviță sau o să ningă.

Vremea în Oltenia și București

În Oltenia urmează o zi cu înnorări persistente, ploi slabe și cel mult 11...12 grade pe la amiază. Sâmbătă pe aici s-au înregistrat vreo 15 grade.

Temperaturile scad și în sudul României și se face puțin mai frig decât ar fi normal la această dată.

Nu prea vedem soarele. O să plouă din când în când, dar vor fi ploi destul de slabe.

În București vremea se răcește și după cele 14 grade de sâmbătă, maxima se oprește la 10 grade – o valoare mai scăzută decât ar fi normal. O să mai plouă puțin, iar vântul o să fie destul de insistent pe parcursul zilei.

Și luni avem o zi cam mohorâtă, cu ploi slabe, un pic de vânt și o maximă de 11 grade.

Marți temperaturile cresc ușor. Pe la amiază se vor atinge 13 grade. Vedem și soarele printre nori, dar mai pot să apară câțiva stropi de ploaie.

Miercuri continuă să se încălzească și maxima ajunge pe la 15 grade. Avem vreme schimbătoare, soare cu nori, poate și o ploaie slabă, de scurtă durată.

Vremea la munte

La munte găsim atmosferă închisă, temperaturi modeste și precipitații slabe în Carpații Meridionali și în Orientali. La altitudini de peste 1.500 de metri o să fie lapoviță sau o să ningă. Vântul o să sufle mai tare pe creste. Va atinge viteze de 70 km/h.

Luni cerul rămâne acoperit în Carpații Meridionali și în Orientali. Pe aici o să plouă puțin, iar în zonele înalte o să ningă. În masivele vestice găsim vreme mai bună, iar temperaturile ajung la valori normale aproape peste tot.

Vremea se mai încălzește marți, iar soarele apare trecător în toată zona montană. Nu este exclus să mai vină ceva precipitații slabe, iar vântul se menține activ la altitudini mari.

Miercuri se face mai cald decât ar fi normal. Avem vreme destul de bună și câțiva nori de ploaie în unele masive. Vântul mai are unele intensificări pe crestele montane.