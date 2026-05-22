Astfel se pune o presiune semnificativă asupra rezultatelor grupului într-un an deja definit ca fiind de tranziție și investiții, relatează capital.gr.

Deși vânzările au avut o evoluție pozitivă la începutul anului 2026, profitabilitatea este erodată de costurile de transformare și de contextul dificil din piețe, în special din România, unde scăderile au ajuns recent la 28–30%.

Segmentul de retail pentru mobilier și produse de amenajare a locuinței acoperă operarea magazinelor IKEA din Grecia, Cipru și Bulgaria, precum și a punctelor de preluare și comandă IKEA din Grecia.

În România, segmentul include atât magazinele Intersport, cât și operațiunile Foot Locker, alături de componenta de comerț electronic aferentă.

România devine un „punct nevralgic”

Cea mai mare problemă pentru grup este în prezent piața românească. Conducerea a descris un context de incertitudine ridicată, cauzat de criza politică, dificultatea formării unui guvern și deteriorarea semnificativă a încrederii consumatorilor.

Performanțele grupului în țară s-au înrăutățit considerabil în doar câteva luni. Dacă în primul trimestru scăderea vânzărilor era de aproximativ 4%, în al doilea trimestru tendința negativă s-a accelerat, conducerea vorbind despre o scădere de aproximativ 28%–30%.

„Piața seamănă cu criza grecească”, a declarat CEO-ul grupului, explicând că piața funcționează acum aproape exclusiv prin promoții agresive și reduceri mari, ceea ce comprimă atât vânzările, cât și marjele de profit.

Potrivit estimărilor conducerii, impactul negativ al României asupra rezultatelor operaționale poate ajunge la 3,5 milioane de euro față de bugetul inițial.

Din acest motiv, grupul acordă prioritate reducerii costurilor operaționale în țară și analizează o centralizare mai rapidă a funcțiilor.