Controalele comisarilor de la Garda de Mediu au scos la iveală probleme grave la stația de epurare. Apa deversată în râul Ialomița avea concentrații de substanțe poluante ce depășeau și de 70 de ori limita legală.

Și calitatea aerului este afectată. Localnicii spun că mirosul este greu de suportat de câțiva ani.

Apa evacuată în râul Ialomița este tulbure și spumoasă, iar analizele au scos la iveală concentrații uriașe de substanțe poluante.

Andrei Corlan, comisar general la Garda de Mediu: „Problema este că stația nu este funcțională. Nu a respectat măsurile stabilite în decursul controalelor din ultimul an. Concentrațiile deversate la momentul controlului depășeau și de 72 de ori limitele maxime admise la poluanți.”

Operatorul de apă-canal spune că sunt necesare investiții

Operatorul de apă-canal spune că una dintre principalele probleme este starea instalațiilor, care au nevoie de investiții.

Marian Hoinaru, director general provizoriu la Urban S.A. Slobozia: „Toată stația trebuie să funcționeze astfel încât să îndeplinească condițiile de deversare. Treapta biologică având 2 reactoare pe unde dintre ele trebuie refăcută în totalitate, iar cealaltă discutăm de o investiție pe care UAT Slobozia urmează să o facă fiind aprobată o finanțare.”

După ce autorizația de mediu a operatorului a fost suspendată pentru 6 luni, autoritățile au declarat stare de alertă pentru 30 de zile în Slobozia și în alte patru localități deservite de acesta.

Mihai Andrei Tănăsescu, prefectul județului Ialomița: „Starea de alertă îi permite acestei societăți să funcționeze în continuare. Populația nu va fi afectată de această decizie. Vorbim de o poluare masivă a râului Ialomița. Mirosul vine din 2 părți. Unu este la stația de epurare în momentul de față nu funcționează absolut deloc și 2 vorbim și de agenții economici, care nu respectă autorizația de mediu și deversează în stația de epurare ape neconforme. Și mai avem și suspiciunea că există diferite vidanje care vin noaptea și deversează direct în sistemul public de canalizare. Din 1980 până acum nu s-a făcut nicio investiție. În stația de epurare. La hidrogenul sulfurat au fost depășiri zilnice de și de 75 de ori față de limita maximă admisă.”

Localnicii se plâng de mirosul insuportabil

Corespondent Știrile PRO TV: „Oamenii din Slobozia care locuiesc aproape de stația de epurare, dar și din alte 4 localități învecinate spun că se confruntă cu acest miros puternic de ani de zile. Ei mai reclamă și că seara nu pot ține ferestrele deschise.”

Bărbat: „Foarte rău. Deversează niște agenți economici numai noaptea. Mai ales noaptea miroase foarte rău.”

Femeie: „Foarte des. Aproape în fiecare seară.”

Femeie: „Te duci în casă la ora 9 să dai drumul la o fereastră și nu poți. Miroase numai a hoit, a canalizare.”

Autoritățile au mai stabilit ca Poliția Locală Slobozia să monitorizeze, prin camerele de supraveghere, stațiile de pompare a apelor uzate, pentru a identifica eventualele deversări ilegale.