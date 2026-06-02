Potrivit estimărilor meteorologice ANM, vremea va fi caracterizată de alternanțe între perioade mai răcoroase și episoade cu temperaturi ușor peste normal.

Săptămâna 1-8 iunie

În intervalul 1-8 iunie, valorile termice se vor situa, în general, în jurul celor specifice perioadei, cu posibilitatea unor temperaturi ușor mai scăzute în extremitatea estică a țării. În schimb, regimul pluviometric va fi excedentar la nivel național, cele mai importante cantități de apă fiind estimate în zonele montane.

Săptămâna 8-15 iunie

În săptămâna 8-15 iunie, temperaturile medii vor fi ușor sub normal în sudul, estul și sud-estul țării, în timp ce în celelalte regiuni se vor menține în jurul valorilor climatologice specifice. În aceeași perioadă, precipitațiile vor continua să fie peste media normală în cea mai mare parte a țării, cu excepția regiunilor vestice și nord-vestice, unde sunt estimate cantități deficitare.

Săptămâna 15-22 iunie

Pentru intervalul 15-22 iunie, ANM estimează temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu valori posibil ușor mai ridicate în vestul și nord-vestul țării. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar local în sud-est, în timp ce în regiunile intracarpatice sunt prognozate cantități de precipitații sub media obișnuită.

Săptămâna 22-29 iunie

În ultima săptămână analizată, 22-29 iunie, mediile termice vor rămâne apropiate de normal în sud-estul țării, însă în restul regiunilor vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, mai ales în vest.

În ceea ce privește precipitațiile, finalul lunii iunie va aduce cantități ușor excedentare în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul teritoriului regimul pluviometric va fi apropiat de valorile normale.