Vântul se intensifică în special în regiunile estice, iar maximele pleacă de la 13...14 grade în nordul Moldovei și ajung la 22...23 de grade în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan avem o atmosferă schimbătoare: înnorări, scurte momente însorite și un vânt insistent, care suflă cu 65 de km/h. După-amiază apar și câteva averse, posibil însoțite de tunete și fulgere, iar maximele se opresc la 19 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei vedem puțin soarele printre nori. Vântul bate tare, iar în zona Carpaților de Curbură ajunge la viteze de 80 de km/h. În a doua parte a zilei e posibil să vină și o aversă, două, iar temperaturile, în scădere față de ieri, nu mai trec de 19 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem înnorări, scurte perioade cu soare și un vânt insistent în toată regiunea. După orele prânzului vin și câteva reprize de ploaie, iar în zona montană înaltă, trecător, o să cadă puțină lapoviță. Termometrele vor indica în jur de 16 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș predomină vremea frumoasă. E drept că și pe-aici se înnorează din când în când - mai ales în zona Transilvaniei, însă condițiile de ploaie sunt foarte reduse. Temperaturile ajung la 21 de grade în zona Maramureșului.

În ținuturile vestice soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Amiaza aduce atmosferă plăcută și temperaturi de până la 20 de grade. Pe alocuri, vântul bate ceva mai tare și poate atinge viteze de 45 de km/h.

Vremea azi în Transilvania

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde sunt și condiții de brumă. Mai târziu se arată, trecător, soarele, iar după orele prânzului, izolat, o să vină o aversă, două. Trecător, la munte, la altitudini mari, o să cadă lapoviță, iar maximele ajung la 19 grade.

În Oltenia găsim tot atmosferă schimbătoare. După-amiaza și seara o să vină și pe-aici câteva reprize de ploaie, posibil însoțite de descărcări electrice. Sunt și ceva condiții de grindină, iar temperaturile urcă până la 23 de grade.

Cam la fel va fi vremea și în sudul țării: înnorări, scurte perioade însorite și câteva averse după prânz. Sunt posibile căderi de grindină, iar maximele, în scădere față de ieri, nu mai trec de 21 de grade.

În București astăzi se răcește puțin și vor fi cel mult 19 grade. Avem vreme schimbătoare, cu averse în a doua parte a zilei și un vânt destul de insistent. La noapte atmosfera se mai liniștește, iar minima ajunge la 9 grade.

La munte înnorările persistă, iar după-amiază vin câteva reprize de ploaie în Meridionali și în Orientali. Trecător, în zona înaltă, o să fie și puțină lapoviță. Vântul se întețește în Carpații de Curbură, pe unde vor fi rafale de 80 de km/h.