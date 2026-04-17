Vântul va avea intensificări în regiunile vestice cu viteze de 40...50 km/h, iar la amiază vor fi 13 grade în nordul și în centrul Moldovei și 24 de grade în vestul Olteniei și în sudul Banatului.

Prognoza meteo pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme bună, soare și temperaturi de până la 20 de grade. La noapte, vântul crește în intensitate și o să bată cu 40…50 km/h.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei se adună norii și vin averse, cu tunete și fulgere. Vântul crește în intensitate pe timpul ploilor, apare și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile vor ajunge până la 20 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se răcește față de ieri. Temperaturile nu mai trec de 14 grade, după ce ieri au fost 21 de grade la Iași. O să avem o zi mohorâtă, cu averse consistente, tunete, fulgere și căderi de grindină.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vor fi perioade cu soare, dar și înnorări și câteva averse. Temperaturile, puțin mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 23 de grade la Satu Mare și Baia Mare.

În ținuturile vestice o să plouă în zonele de munte, dar în rest predomină vremea frumoasă. Maximele, comparabile cu cele de ieri, vor ajunge până la 23 de grade.

În Transilvania avem o zi cu înnorări și averse consistente, care pot lăsa în urmă 30 de litri de apă pe metru pătrat. Sunt posibile căderi de grindină, iar vântul se intensifică pe timpul ploilor. Apare puțin și soarele pe parcursul zilei și se răcorește ușor. Temperaturile, vor ajunge la 19 grade la Târgu Mureș și Sibiu.

Instabilitatea cuprinde astăzi și zona Olteniei. O să plouă în mai multe reprize; vor domina aversele și se vor strânge cantități mai însemnate de apă. Se încălzește ușor și se ating 24 de grade la Drobeta-Turnu Severin.

În ținuturile sudice, în prima parte a zilei, avem soare și vreme bună, dar treptat se adună norii, iar spre seară și la noapte o să plouă. Vorbim de averse, cu tunete și fulgere, și pot fi căderi de grindină. Temperaturile scad ușor față de ziua trecută.

Vremea în București

În București, astăzi avem atmosferă plăcută pe parcursul zilei și o maximă de 21 de grade. Către seară se înnorează treptat, iar la noapte apar averse, cu tunete și fulgere. Minima va ajunge pe la 9 grade.

La munte se anunță mulți nori, perioade cu averse și, izolat, căderi de grindină. În zonele înalte sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Se pot strânge cantități mari de apă, de 20…30 de litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari vântul o să bată cu 60…70 km/h.