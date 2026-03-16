Maximele pleacă de la 9...10 grade pe litoral și ajung la 16...17 grade în vest și în nord-vest.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici se înnorează din când în când, însă nu sunt semne de precipitații. La începutul zilei e posibil să apară ceața în unele zone, iar după prânz vor fi în jur de 13 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem ceva înnorări pe parcursul zilei. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile se mențin la valori similare cu cele de ziua trecută și ajung tot la 13 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim tot vreme schimbătoare. În primele ore sunt condiții de ceață în zonele joase, iar mai târziu vedem și soarele printre nori. Se mai încălzește puțin față de ieri și se ating 13 grade la orele amiezii.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei. Vântul adie plăcut, iar temperaturile rămân ridicate pentru mijlocul lunii martie. În Maramureș se ating 17 grade.

Vreme frumoasă și caldă găsim și în vestul țării. Ziua avem soare și atmosferă plăcută, iar maximele ating 16, poate chiar 17 grade. Peste noapte, însă, se înnorează, și vin câțiva stropi de ploaie, pe spații mici.

În Transilvania avem încă o dimineață foarte rece în zona depresionară. Soarele încălzește rapid atmosfera, iar temperaturile urcă până la 14 grade în vestul provinciei. În zona Meridionalilor se înnorează, iar la altitudini mari e posibil să vină ceva precipitații slabe.

În Oltenia se adună norii, însă nu prea sunt semne de ploaie. Avem și perioade însorite pe parcursul zilei, iar la amiază maximele ajung la 15 grade la Târgu Jiu și la Drobeta Turnu Severin.

Norii se înmulțesc și în ținuturile sudice, iar în primele ore ale zilei e posibil să apară puțină ceață pe la câmpie. Mai târziu vedem și soarele printre nori, iar temperaturile urcă până la 14 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București se anunță o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori și vânt domol. La fel ca ziua trecută, după prânz vor fi în jur de 14 grade. Noaptea aduce vreme bună și minime de 2 grade în centrul orașului și minus 1 grad la periferie.

Vremea la munte

La munte se adună norii în unele masive. Trecător, în zona înaltă a Meridionalilor s-ar putea să vină ceva precipitații slabe, sub toate formele. Temperaturile se mențin la valori similare cu cele de ieri.