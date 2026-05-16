Aversele apar trecător și în celelalte regiuni, iar maximele pleacă de la 16...17 grade pe litoral și ajung pe la 27 de grade în Lunca Dunării.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi însorită și mai caldă decât cea de vineri, cu 24...25 de grade în Bărăgan. Temperaturile rămân mai modeste la malul mării, pe unde se intensifică și vântul. Pe seară și după lăsarea nopții se adună norii și apar ceva ploi.

Vremea în Moldova

În Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme frumoasă și temperaturi agreabile, în creștere față de ziua trecută. Se vor atinge frecvent 25 de grade, iar în orele serii s-ar putea să vină câteva ploi și aici.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se mai încălzește puțin. Temperaturile vor urca până la 24 de grade. Avem soare și vreme bună în prima parte a zilei. Apoi o să plouă în unele zone, în special pe la munte, iar ploile vor fi însoțite de fenomene electrice și intensificări de vânt.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează o zi cu vreme schimbătoare, înnorări, mai multe serii de averse și temperaturi comparabile cu cele de ieri. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar maximele ajung pe la 22...23 de grade.

În vestul României, instabilitatea crește după orele prânzului. Norii se înmulțesc treptat și apar ploi zgomotoase, destul de abundente. Vor fi condiții de grindină și vijelii, iar cantitățile de apă ar putea depăși 30 de litri pe metru pătrat. Pe aici se face mai răcoare, iar la Oradea vor fi doar 19 grade.

În Transilvania avem atmosferă liniștită în prima parte a zilei, dar mai târziu aversele ajung și în această regiune. Cel mai mult o să plouă la munte și în sud-vestul provinciei. Maximele depășesc 20 de grade peste tot.

Vremea în Oltenia

Vremea devine instabilă și în zona Olteniei. Ploile se extind în a doua parte a zilei și vin cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. Se vor strânge cantități însemnate de apă și s-ar putea să cadă grindină. Temperaturile coboară sub valorile normale, iar atmosfera rămâne instabilă și pe timpul nopții.

În schimb, în ținuturile sudice se mai încălzește puțin față de vineri. În Lunca Dunării se vor atinge cele mai ridicate valori din țară, în jur de 27 de grade. După-amiază însă se adună norii. Se pornește vântul și o să plouă torențial în unele zone.

Vremea în București

În București se face mai cald și temperatura urcă până la 26 de grade. Atmosfera devine instabilă după orele amiezii, când sunt anunțate ploi torențiale, cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului.

Duminică se răcește accentuat și maxima se oprește la 16...17 grade. Avem o zi destul de neplăcută, cu înnorări persistente, mai multe reprize de ploaie și vânt activ.

Vremea se îndreaptă la începutul săptămânii. Luni se arată soarele, se încălzește și maxima ajunge pe la 24 de grade. Mai pe seară e posibil să picure trecător.

Marți avem vreme schimbătoare. Se înnorează din când în când și apar câteva ploi slabe în a doua parte a zilei. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperatura urcă până la 25 de grade.

Vremea la munte

La munte, instabilitatea crește după orele prânzului. Ploile vin în special în Carpații Meridionali și în sudul Occidentalilor. Vor aduce cantități însemnate de apă, chiar și în intervale scurte de timp. Vor fi căderi de grindină și se pot produce vijelii.

Duminică se răcește destul de tare. O să plouă mai mult în masivele vestice și în cele sudice, iar cantitățile de apă ar putea depăși 20 de litri pe metru pătrat.

Vremea se mai încălzește luni, dar nu scăpăm de ploi. Acestea apar în mai multe reprize pe parcursul zilei și pot fi însoțite de fenomene electrice.

Iar marți o să fie cam înnorat și o să plouă în majoritatea masivelor. Vor fi și averse mai consistente, iar temperaturile vor ajunge la valori normale pentru data din calendar.