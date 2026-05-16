„În această seară, la indicaţia mea, curajoasele forţe americane şi Forţele Armate ale Nigeriei au executat fără cusur o misiune extrem de complexă şi planificată meticulos pentru a-l elimina de pe câmpul de luptă pe cel mai activ terorist din lume”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

Preşedintele l-a numit pe „Abu-Bilal al-Minuki, al doilea la comandă al ISIS la nivel global”, adăugând: „El nu va mai teroriza poporul african şi nu va mai ajuta la planificarea operaţiunilor îndreptate împotriva americanilor”.

Nu este prima lovitură fatală pe care Trump a ordonat-o împotriva presupuşilor militanţi ai Statului Islamic din Nigeria, pe care i-a acuzat că persecută creştinii din această ţară din Africa de Vest.

În decembrie, Trump a declarat că a ordonat o „lovitură puternică şi mortală împotriva ISIS” în nord-vestul Nigeriei, grupare care, potrivit lui, ucidea creştini nevinovaţi.