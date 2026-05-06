Predomină vremea frumoasă, cu cer mai mult senin în est și în sud-est, iar ploile pot să apară doar izolat, mai ales în zonele de munte.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim vreme frumoasă cu mult soare și un vânt ceva mai activ la malul mării. Temperaturile, comparabile cu cele de marți, vor ajunge la 22 de grade în Bărăgan, dar pe litoral va fi în continuare mai răcoare și se vor înregistra 15...16 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească. Domină atmosfera cu soare, însă nu este exclus să vină câteva averse izolate în nordul Munteniei.

În nordul Moldovei și în Bucovina, se anuntă o zi foarte placută: soare, câțiva nori și temperaturi comparabile cu cele înregistrate marți, mai ridicate decât în mod obișnuit. Vântul va avea intensificări ușoare pe parcursul zilei, iar la noapte minimele coboară la 7...8 grade.

Vremea devine caldă pentru această dată și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Maximele vor ajunge la 29 de grade, valori mai potrivite pentru o zi de vară. Atmosfera va fi însorită, însă, la noapte, se mai adună norii și s-ar putea să picure puțin.

Și în vestul țării se anunță o zi foarte reușită, cu soare și temperaturi mai ridicate decât marți. Temperaturile vor ajunge la 28 de grade și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Pe timpul nopții se înnorează treptat și o să plouă pe suprafețe restrânse în Banat și în Crișana.

În Transilvania, acum dimineața, sunt condiții de ceață, iar în depresiuni s-a format brumă. Pe parcursul zilei, va predomina vremea frumoasă, însă vin și câteva averse izolate la munte, mai ales în zona Carpaților Meridionali. Se încălzește și temperaturile vor ajunge până la 29 de grade.

Și în Oltenia se anunță soare și atmosferă plăcută. Vremea rămâne calda, iar maximele se opresc la 28 de grade.

Condiții meteo foarte bune găsim și în ținuturile sudice. Se mai încălzește puțîn față de ieri și se vor atinge 26 de grade. Către seară s-ar putea să plouă izolat în zonele de munte.

Vremea în București

În București, miercuri, avem încă o zi frumoasă, cu cer curat și vânt domol. Se mai încălzește puțin și la amiază vor fi în jur de 26 de grade. La noapte, mai apar câțiva nori, dar fără ploi, și se încălzește ușor. Minima va ajunge la 12 grade.

Vremea la munte

La munte urmează o zi caldă și destul de bună. Vor fi multe perioade cu soare, însă, după-amiaza, se adună norii, mai ales în Carpații Meridionali. Izolat vor fi averse și se pot semnala și descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări în zonele de creastă.