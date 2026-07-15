Cele mai scăzute temperaturi, de 26 de grade, se vor înregistra în estul Transilvaniei și în sudul litoralului. În a doua parte a zilei se înnorează și vin averse la munte și pe spații mai mici în Oltenia și în Muntenia.

În Dobrogea și Bărăgan se face puțin mai cald decât marți. Se ating 31 de grade. Atmosfera se menține însorită în prima parte a zilei, dar mai târziu se adună norii, se pornește vântul și o să vină ploi, pe suprafețe restrânse.

Vremea în Moldova

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, temperaturile ajung la 32 de grade. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, dar spre seară, în zonele de munte, vin averse cu tunete și fulgere.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, avem atmosferă cu soare, un vânt destul de insistent, dar și câteva serii de averse în zonele de deal și de munte. Maximele ajung la 29 de grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim atmosferă însorită și un disconfort termic în creștere. După-amiaza vin ploi zgomotoase în zonele înalte, iar temperaturile urcă până la 32 de grade la Zalău și Satu Mare.

În ținuturile vestice se încălzește, iar în Crișana și în Banat vremea devine caniculară și stresul termic va fi ridicat. Domină timpul frumos, însă pe la munte apar ploi destul de consistente și vântul va crește în intensitate.

În Transilvania, temperaturile cresc față de ziua trecută și vor ajunge la 32 de grade la Sibiu. O să plouă destul de mult în zonele de munte, vor fi tunete și fulgere. În rest găsim vreme mai bună, soare, înnorări, poate și o ploaie de scurtă durată.

Vremea în Oltenia

În Oltenia domină timpul frumos, însă și pe aici se anunță averse, pe suprafețe mici. Se încălzește, maximele ajung la 34 de grade la Slatina și Râmnicu Vâlcea și stresul termic va crește.

Și în ținuturile sudice găsim temperaturi în creștere. Se ating 33 de grade la umbră. Către seară vin câteva reprize cu ploi zgomotoase în zonele de deal și de munte, dar e posibil să apară o ploaie de scurtă durată și în rest.

Vremea în București

În București, ziua de miercuri aduce temperaturi în creștere. Se ating 32 de grade, iar disconfortul termic va crește. După-amiaza și seara se mai adună norii, vântul crește în intensitate și s-ar putea să vină câteva averse.

Joi se mai încălzește puțin, avem o zi călduroasă, cu soare și o maximă de 33 de grade. În a doua parte a zilei, norii se înmulțesc și nu este exclus să vină câteva averse zgomotoase.

Vineri se ating 32 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Soarele strălucește până spre seară, când se înnorează și vin câteva averse cu fenomene electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Sâmbătă se face mai cald. După prânz se vor înregistra 34 de grade, iar disconfortul termic va crește. Avem soare și vreme bună în prima parte a zilei, dar și perioade cu ploi și instabilitate către seară. Noaptea de sâmbătă spre duminică va fi tropicală, minima va ajunge la 21 de grade.

Vremea la munte

La munte, miercuri se încălzește, dar vremea rămâne instabilă. Ploile vin în a doua parte a zilei, cu tunete, fulgere, căderi de grindină, iar vântul o să bată tare, cu viteze de până la 70 km/h. Se pot strânge cantități de apă de peste 30...40 de litri pe metru pătrat.

Joi atmosfera se menține instabilă. După prânz se întorc aversele, vântul o să bată cu 50...70 km/h, iar cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Vineri avem vreme plăcută în prima parte a zilei, dar mai târziu se înnorează și vin mai multe reprize cu ploi care pot să lase în urmă 15 litri de apă pe metru pătrat.

Sâmbătă instabilitatea persistă. După-amiaza și noaptea vin ploi zgomotoase, cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt de până la 60 km/h. În intervale scurte de timp se pot strânge peste 40 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor fi căderi de grindină.

Vremea la mare

La mare predomină vremea frumoasă. Spre seară se mai adună norii și e posibil să plouă slab, iar vântul devine ceva mai activ. Pe plajă se ating cel mult 29 de grade, iar apa mării va avea în jur de 20 de grade.

Joi se face mai cald. Se vor înregistra până la 31 de grade. Avem tot vreme schimbătoare, înnorări și câteva ploi slabe după orele amiezii.

Vineri prindem multe ore cu soare și vreme bună de plajă. După-amiază, însă, cresc din nou șansele de ploaie. Vor fi cel mult 29 de grade prin stațiuni și 24 de grade în apa mării.

Sâmbătă avem o zi cu temperaturi normale, de cel mult 29 de grade. Avem soare pe parcursul zilei și un vânt ceva mai insistent. Din când în când se mai adună norii, dar șansele de ploaie vor fi reduse. Apa mării va avea în jur de 22 de grade.