Ziua e rezervată pentru poze și ateliere de creație, iar seara - pentru filme în aer liber.

Aranjate în ghirlande, vaze ori coșuri de nuiele, peste 4 mii de fire de floarea-soarelui au înveselit Piața Matache. La fiecare pas, decorul se cerea imortalizat.

Femeie: „Am făcut un filmuleț, normal că trebuie să postez. Poate mâine mai vin și cu prietenii și merg să-mi găsesc un loc pentru film.”

Fată: „Pozele au ieșit drăguțe. Abia ce am venit și mi-a atras atenția acest decor.”

Fetiță: „Mi se pare foarte drăguț și e plin de flori și foarte colorat în jur. Ne-am jucat cu slime-ul, eu am picat și ne-am făcut și niște tatuaje.”

Băiețel: „Ne-am jucat cu balonașele, cu prietenii, ne-am distrat de minune, am râs. Acum mi-a plăcut că au băgat și film.”

Fetiță: „Am putut să pictez, am primit slime și am făcut multe poze. Am pictat floarea-soarelui.”

Corespondent PRO TV: „Floarea-soarelui este deosebită atât prin frumusețea sa, cât și prin felul în care urmărește soarele pe cer. Atunci când crește, planta își schimbă poziția de la răsărit la apus, iar când ajunge la maturitate, rămâne orientată spre est.”

Andreea Dumitru - manager piață: „Aducem un pic din strălucirea câmpului. Dintr-o floare atât de simplă, ce decoruri au putut să se facă. Părinții se pot relaxa la o bere rece, de ce nu.”

O poveste de dragoste trăită sub soarele Toscanei i-a ținut pe bucureșteni în fața ecranului din Piața Matache, până seara târziu.

Băiat: „Chiar îmi place, am zis să îmi petrec și eu seara într-un mod diferit față de ce fac de obicei, adică doar muncesc.”

Evenimentul continuă și astăzi, până la ora 21.