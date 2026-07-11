Taifunul a lovit cu ploi torenţiale şi rafale violente de vânt arhipelagul Sakishima din sudul Japoniei şi a trecut pe lângă nordul Taiwanului, relatează Reuters, preluat de Nes.ro.

Chiar dacă Bavi continuă să-şi încetinească viteza şi să-şi piardă din intensitate pe traiectoria sa spre nord-vest, deasupra apelor mai reci, taifunul reprezintă în continuare un risc major datorită volumului imens de umiditate pe care îl conţin benzile sale de precipitaţii, care se întind pe o distanţă aproximativ egală cu cea a Franţei de la un capăt la altul.

Taifunul se apropie de uscat

Bavi a înregistrat rafale susţinute de vânt de 144 km pe oră, echivalente cu cele ale unui uragan de categoria 1 pe scara Saffir-Simpson. Taifunul se afla la aproximativ 200 km sud-est de Wenling, în provincia estică Zhejiang, sâmbătă la ora 08:08 GMT (11:08, ora României), potrivit Centrului Naţional de Meteorologie.

Se preconizează că Bavi va atinge uscatul în zona oraşului Wenzhou, unde locuiesc aproximativ 10 milioane de oameni, duminică dimineaţa devreme.

Presa de stat a informat că peste 1,7 milioane de persoane au fost evacuate în provincia Zhejiang, unde se află Wenzhou, şi peste 100.000 în provincia vecină Fujian.

Fenomenele meteorologice extreme au făcut deja ravagii în sudul şi centrul Chinei în această săptămână: furtunile au provocat moartea a cel puţin 39 de persoane şi au cauzat inundaţii importante.

Taiwanul ia măsuri de precauție

Deşi Japonia şi Taiwanul nu au raportat până acum decese cauzate de taifun, 17 persoane au murit în Filipine din cauza ploilor torenţiale aduse de un muson de sud-vest intensificat, agravat de impactul taifunului Bavi.

Pompierii din Taiwan au declarat că 87 de persoane au fost rănite, în majoritate în urma căderilor de pe motociclete sau biciclete, precum şi a unor persoane care au căzut sau au fost lovite de obiecte.

În Japonia, peste 18.000 de gospodării şi instalaţii au rămas fără curent electric pe insula Okinawa, iar zeci de zboruri au fost anulate, relatează AFP.

În Taiwan, guvernul a evacuat peste 14.000 de persoane, în principal din zonele montane, pe măsură ce insula a fost blocată din cauza apropierii taifunului Bavi dinspre nord.

Deşi Bavi nu a atins uscatul în Taiwan, guvernul a luat măsuri de precauţie pentru a preveni pierderile de vieţi omeneşti, având în vedere prognozele care indicau precipitaţii de aproape 1.000 de litri pe metru pătrat în unele zone. Majoritatea persoanelor evacuate se aflau în zonele din nord şi est, fiind anulate 920 de zboruri internaţionale, ceea ce a dus la închiderea efectivă a principalului aeroport internaţional al Taiwanului, situat la Taoyuan, în afara capitalei Taipei, precum şi a tuturor celor 282 de zboruri interne.

Aproape toate oraşele şi judeţele din Taiwan au declarat sâmbătă zi liberă din cauza taifunului, închizând toate birourile şi şcolile care ar fi putut fi deschise în weekend, deşi în Taipei unele restaurante şi magazine de proximitate au rămas deschise.

Oceanele alimentează furtunile

Principala linie feroviară de mare viteză nord-sud a continuat, de asemenea, să funcţioneze, dar cu un serviciu redus.

În centrul oraşului Taipei, unele persoane se aflau încă pe stradă, în mijlocul vântului puternic şi al ploii.

Însă în cartierul Beitou din Taipei, situat la poalele munţilor care înconjoară oraşul, rafale de vânt de aproximativ 100 km/h au doborât copaci şi au făcut râurile să se umfle.

După ce a lovit Guam şi Insulele Mariane de Nord, luni, ca super-taifun, Bavi a fost retrogradat la rangul de taifun. Sâmbătă, vânturile sale susţinute au încetinit la 137 km/h, cu rafale de aproximativ 173 km/h, a indicat Administraţia Centrală de Meteorologie din Taiwan (CWA), precizând că furtuna îşi pierde din intensitate. Cu toate acestea, instituţia anticipează "ploi extrem de torenţiale" în nordul insulei şi "valuri periculoase" care pot atinge 10 metri înălţime.

Bavi, care iniţial urma să fie cel mai puternic taifun care a ameninţat Taiwanul în ultimii 30 de ani, a înregistrat o reducere a razei vânturilor puternice la 350 de kilometri.

Încălzirea oceanelor favorizează intensificarea furtunilor tropicale şi creşte umiditatea, care se poate transforma în ploi torenţiale.

Oceanele tocmai au înregistrat cea mai caldă lună iunie observată vreodată, sub efectul combinat al fenomenului El Niño şi al schimbărilor climatice, potrivit observatorului european Copernicus Marine.