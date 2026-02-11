Mai vin câteva ploi slabe în vestul și în nordul țării, iar vântul rămâne destul de insistent în sud-vest și în est.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se împrăștie norii și o să avem o amiază însorită și mai caldă decât ar fi trebui. După cele 4-5 grade Celsius de ieri, astăzi se ating 9-10 grade. Vântul însă mai are unele intensificări în zona Dobrogei și ajunge la viteze de 50 Km/h.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se încălzește față de ziua trecută. Maximele depășesc valorile normale și vor fi în jur de 8 grade. Avem vreme frumoasă, soare, câțiva nori și un vânt ceva mai activ pe parcursul zilei.

Temperaturile cresc și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Totuși, în această regiune, la Darabani, se vor înregistra cele mai scăzute valori din țară, în jur de 1 grad. În schimb, în Iași se vor atinge 8 grade. Vedem soarele aproape peste tot. Se intensifică vântul, iar în Bucovina e posibil să vină și câțiva stropi de ploaie.

Vremea în București și la munte

În București, vremea se încălzește miercuri. Avem atmosferă schimbătoare, vânt domol și o maximă în jur de 7 grade. La noapte e posibil să apară ceața și minima ajunge pe la 0 grade.

Joi se împrăștie norii și temperaturile continuă să crească. Avem o amiază însorită, cu 12 grade în termometre- o valoare de luna Martie.

Vineri se schimbă vremea. Se înnorează, o să plouă, iar la începutul zilei o să fie ceață. Maxima se oprește la 8 grade - dar și aceasta este o valoare mai ridicată decât ar trebui.

Sâmbătă se face mult mai cald decât ar fi normal. Avem o zi cu soare și o maximă de 15 grade. În noaptea de sâmbătă spre duminică vin alte ploi și se intensifică vântul.

La munte, astăzi, temperaturile încep să crească, dar atmosfera se menține închisă aproape toată ziua. Precipitațiile, destul de slabe, apar în masivele vestice și în cele nordice. O să plouă sau o să fie lapoviță, iar la altitudini mari o să ningă și vântul o să fie ceva mai insistent.

Joi continuă să se încălzească. Avem vreme destul de bună, soare, înnorări trecătoare și foarte puține precipitații.

Vineri, temperaturile se mențin peste valorile normale. Se adună norii. O să plouă din când în când, iar în zonele montane înalte o să fie lapoviță, poate chiar ninsoare.

Sâmbătă se face mult mai cald decât ar trebui. Atmosfera se menține însorită pe timpul zilei. Apoi se înnorează și apar alte precipitații. Vor fi în special ninsori și lapoviță.