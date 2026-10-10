Peste noapte, aversele se extind în regiunile vestice, în centru și în partea de nord. Maximele pleacă de la 20...21 de grade în nord-vest și în nordul litoralului și ajung la 29 de grade în sudul Banatului, de asemenea în sudul Olteniei și al Munteniei.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici avem soare în cea mai mare parte a zilei. Vântul adie plăcut, iar temperaturile ajung la valori peste normalul perioadei: în Bărăgan se ating 26 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim tot vreme frumoasă și caldă pentru data din calendar. Norii apar destul de rar, iar la amiază se vor înregistra în jur de 25 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o zi însorită, cu soare și câțiva nori care nu vor aduce ploi. Vântul bate mai tare la altitudini mari, pe unde poate ajunge la 90 de km/h, iar maximele ajung la 25 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi destul de frumoasă. După-amiază, pe alocuri, se adună câțiva nori de ploaie. La noapte, însă, ploile se întețesc și vor lăsa în urmă 25 de litri de apă pe metru pătrat.

În vestul României avem soare și vreme bună pe tot parcursul zilei. Se face foarte cald pentru această perioadă, iar în sudul Banatului se ating 27 de grade. După lăsarea nopții, norii se înmulțesc și vin mai multe serii de averse zgomotoase.

În Transilvania, până la ora 09, mai multe localități din județele Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu se află sub cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă. Apoi iese soarele și avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei. Vântul bate mai tare în zonele montane înalte, iar peste noapte ploile ajung și în această zonă. Temperaturile ajung la 24 de grade la Sfântu Gheorghe.

În Oltenia urmează o zi superbă, cu soare, câțiva nori și temperaturi de vară. În sudul provinciei se pot atinge chiar și 28 de grade. La noapte apar averse cu descărcări electrice în nord-vestul regiunii.

În ținuturile sudice, norii apar sporadic, vântul adie plăcut și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Și pe-aici se face mult mai cald decât ar trebui, iar în Lunca Dunării se ating 28 de grade.

În București avem încă o zi frumoasă și caldă. Amiaza aduce atmosferă de vară și o maximă de 27 de grade. Urmează o noapte senină și mai caldă decât ar trebui, cu o minimă de 14 grade.

La munte avem atmosferă însorită, însă vântul bate tare pe creste, cu rafale de 90 de km/h. După-amiază vor fi ceva înnorări și averse, pe spații mici, dar peste noapte o să plouă torențial în Carpații Occidentali și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali. Vremea se menține caldă pentru data din calendar.