Temperaturile pornesc de la 18 grade la Suceava și vor ajunge la 29 de grade în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan este un pic de soare la începutul zilei, dar, mai târziu, se adună norii și vin averse. Se intensifică și vântul, iar temperaturile scad puțin față de ieri și vor fi cel mult 25 de grade în Bărăgan.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei. Apar averse, însoțite de fenomene electrice și e posibil să cadă grindină. Vântul crește în intensitate pe timpul ploilor și se răcorește. La amiază, vor fi 24 de grade la Brăila.

În nordul Moldovei și în Bucovina, atmosfera va fi mohorâtă. Pe parcursul zilei, se anunță mai multe serii de averse cu tunete și fulgere. Temperaturile rămân modeste pentru început de iunie. Se ating 21 de grade la Iași.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, avem o zi tare neplăcută, cu ploi torențiale, care pot aduce peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Ploile vin însoțite de toată suita de fenomene specifice instabilității și se face mai răcoare decât duminică.

În ținuturile vestice, norii se adună treptat și, din a doua parte a zilei, o să plouă destul de consistent. Nu lipsesc fenomenele electrice și vântul va crește în intensitate pe timpul ploilor. Ieri au fost 28 de grade la Timișoara, dar astăzi se răcește și vor fi cel mult 23 de grade.

În Transilvania, o să plouă destul de mult, iar în zonele de munte, în intervale scurte de timp, se pot acumula 50 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge la 24 de grade la Sibiu.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, se anunță o zi cu ploi torențiale din a doua parte a zilei. Vor fi și tunete, fulgere, vijelii și căderi de grindină. Se încălzește ușor și se ating 29 de grade.

În sudul țării, se anunță ploi serioase și multă instabilitate. S-ar putea să cadă grindină și, după prânz, se vor înregistra cel mult 28 de grade.

Vremea în București

În București se adună norii și, din a doua parte a zilei, vor fi averse destul de consistente, fenomene electrice și s-ar putea să cadă grindină. După prânz se ating 26 de grade.

Marți domină atmosfera închisă, o să plouă în mai multe reprize și vântul crește în intensitate. Se mai răcorește puțin și se ating 25 de grade.

Miercuri se încălzește și, după prânz, se vor înregistra 28 de grade. Atmosfera va fi schimbătoare și e posibil să plouă spre seară.

Joi nu scăpăm de ploi și instabilitate. Mai ales după-amiaza apar averse cu descărcări electrice. Se răcorește ușor și maxima va ajunge la 26 de grade. În noaptea de joi spre vineri, se vor înregistra 16 grade.

Vremea la munte

La munte, aversele se întorc după prânz. Vin cu tunete, fulgere, vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp, se pot strânge 40...50 de litri de apă pe metru pătrat.

Marți, vremea rămâne instabilă. O să plouă, vor fi condiții de grindină, iar temperaturile scad în aproape toată zona montană.

Miercuri, după-amiaza și seara, se adună norii și vor fi averse cu fenomene electrice. Vântul o să bată mai tare în zonele de creastă și se încălzește ușor.

Joi se încălzește ușor, dar atmosfera va fi instabilă. După-amiaza, vor fi mai multe reprize cu ploi zgomotoase. Se pot acumula cantități de apă mai însemnate, s-ar putea să cadă grindină și vântul va avea intensificări pe timpul ploilor.