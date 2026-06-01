Anul acesta, sărbătoarea i-a fost dedicată lui Alexandru, băiețelul de cinci ani, care în urmă cu trei săptămâni s-a pierdut în pădurile de lângă sat. A fost găsit câteva zile mai târziu, după impresionante operațiuni de căutare.

Părinții copilului au vrut să le mulțumească tuturor celor care i-au ajutat și au dat un ospăț. Pe mese a tronat tocănița de porc — mâncarea preferată a lui Alexandru.

În ziua de Rusalii, oamenii locului și-au îmbrăcat costumele populare și au participat la slujba de duminică, iar apoi s-au prins în horă. Cu această ocazie, familia lui Alexandru le-a mulțumit celor veniți la sărbătoarea câmpenească.

Toma Zereștea, tatăl lui Alexandru: „Am tăiat doi porci, am făcut tocană. Am avut patru ceaune, cu condimente naturale, sare, piper, cartofi ca să lege tocana și cât mai multă carne. Carnea fiind mâncarea preferată a lui Alex, am făcut-o așa, în semn de mulțumire.”

Carolina Zereștea, mama lui Alexandru: „Suntem foarte bucuroși că atâția oameni care au fost la căutările lui Alexandru ne sunt alături și acum, de sărbătoarea asta de Rusalii. Alex e fericit, se joacă, sunt foarte mulți copii, cadouri.”

Aproape 2.000 de oameni s-au bucurat alături de familia băiețelului pierdut și găsit teafăr, după trei zile de căutări intense.

Femeie: „Sunt foarte impresionată și bravo gazdei că s-au gândit la o astfel de mulțumire.”

Nicoldeța Ocneriu, ghid montan: „Am fost la căutări, sărbătoare mare, bucurie în sufletul tuturor.”

Bărbat: „Atunci au fost niște momente pline de emoție. Efectiv eram o gașcă de zece prieteni, am plecat prin pădure la căutări.”

Andreea Anghel, primarul comunei Turnu Roșu: „Datorită implicării tuturor oamenilor și instituțiilor care au fost alături de noi, Alexandru este în sânul familiei.”

Nici ceilalți copii nu au fost uitați, mai ales că astăzi este ziua lor. Au fost invitați la joacă, într-o mulțime de baloane colorate și pe tobogane pregătite special pentru ei.

Iar Alexandru, îmbrăcat în costum popular, precum întreaga comunitate, a avut, la rândul lui, un mesaj pentru toți cei prezenți.