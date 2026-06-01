În schimb, el se gândește să țină un discurs la un miting patriotic, la Washington, și spune că atrage, fără chitară, mai mulți oameni decât Elvis Presley.

Cinci dintre cei nouă artiști anunțați inițial și-au anulat deja participarea la festivitățile programate între 25 iunie și 10 iulie, pentru cea de-a 250-a aniversare a independenței Statelor Unite. Mulți dintre interpreți au justificat retragerea afirmând că au fost induși în eroare cu privire la afilierea politică a evenimentului.

Supărat, Donald Trump i-a numit „artiști de mâna a treia” și spune că se gândește să delecteze publicul cu propria lui persoană.

Într-un mesaj pe rețeaua lui de comunicare, Trump se prezintă singur drept: „atracția Numărul Unu oriunde în lume, omul care atrage un public mult mai numeros decât Elvis în perioada sa de glorie, și o face fără chitară, omul care iubește America mai mult decât oricine altcineva și omul despre care unii spun că este cel mai mare președinte din istorie”.

Și, în loc de concert, Trump vrea să se folosească de ocazie pentru a ține un mare discurs patriotic, la care doar marii patrioți sunt invitați.

Casa Albă susține o serie de evenimente menite să marcheze 250 de ani de la Declarația de Independență a Americii.

Printre acestea se numără o gală de arte marțiale, UFC Freedom 250, organizată pe peluza de sud a Casei Albe, târgul „Great American State Fair", desfășurat în lunile iunie și iulie, precum și o cursă de Grand Prix programată la Washington.

De asemenea, Statele Unite vor emite un număr limitat de pașapoarte comemorative care vor include un portret al lui Donald J. Trump.