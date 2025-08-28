Cod galben de caniculă în vestul țării. Temperaturile vor ajunge și la 37 de grade. HARTĂ

28-08-2025 | 10:43
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis joi o atenţionare Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat în judeţele Timiş, Arad şi Bihor, valabilă pe parcursul zilei de vineri.

Adrian Popovici

Potrivit meteorologilor, în 29 august, între orele 12:00 şi 21:00, în judeţele Timiş, Arad şi Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime în aceste zone vor fi cuprinse între 34 şi 37 de grade Celsius.

Prognoza ANM emisă pentru ultima săptămână din august şi prima din septembrie arată o vreme caldă la nivelul întregului teritoriu, cu valori termice maxime ce vor oscila între 34 şi 36 de grade, în Banat, Crişana şi Muntenia, în timp ce ploile vor apărea cu totul izolat, cu probabilitate mai mare după data de 3 septembrie.

